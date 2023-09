Calendario UEFA Champions League 23/24: Il Milan sfida PSG, Borussia Dortmund e Newcastle nel Girone F

Nell' estrazione dei sorteggi per la fase a girone della UEFA Champions League 23/24, il Milan è stato abbinato al Girone F, dove si troverà a competere contro squadre di alto calibro come PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. L'attesa è finita, oggi sono stati ufficialmente rilasciati i calendari delle partite.

Ecco come si sovrapporranno gli impegni del Milan in Champions League con quelli del campionato di Serie A:

**19 settembre:** Milan-Newcastle - Questo incontro verrà giocato tra la partita di Serie A dell'Inter in trasferta e quella casalinga contro il Verona.

**4 ottobre:** Borussia-Milan - Il Milan affronterà il Borussia Dortmund poco dopo una sfida casalinga contro la Lazio e prima di un viaggio in trasferta a Genova per sfidare il Genoa.

**25 ottobre:** Psg-Milan - Il Milan dovrà gestire una partita impegnativa contro il PSG tra due partite di Serie A, una casalinga contro la Juventus e una trasferta a Napoli.

**7 novembre:** Milan-Psg - Questa volta il Milan giocherà contro il PSG tra due partite di Serie A, una casalinga contro l'Udinese e una trasferta a Lecce.

**28 novembre:** Milan-Borussia - Il Milan affronterà il Borussia Dortmund poco prima di una partita casalinga contro la Fiorentina e una trasferta contro il Frosinone.

**13 dicembre:** Newcastle-Milan - L'ultimo incontro del girone vedrà il Milan sfidare il Newcastle tra una trasferta all'Atalanta e una partita casalinga contro il Monza.

Questa sfida nell'ambito della UEFA Champions League promette emozioni intense per i tifosi del Milan e gli appassionati di calcio in generale. Sarà un'occasione per vedere i rossoneri testarsi contro alcune delle squadre più forti d'Europa, mentre cercano di avanzare nella competizione. Restate sintonizzati per aggiornamenti e copertura completa di questi entusiasmanti incontri.

