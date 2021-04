Rainway e Microsoft insieme nel cloud gaming

La tecnologia unica di Rainway per lo streaming interattivo in tempo reale consente a Microsoft di portare Xbox Cloud Gaming su più dispositivi tramite browser

Rainway ha stretto una partnership con Microsoft per fornire il suo Software Development Kit (SDK) per migliorare e semplificare la tecnologia Xbox Cloud Gaming. La soluzione browser di Rainway si integra perfettamente nello stack di streaming di Xbox Cloud Gaming, rendendo possibile portare i contenuti Xbox ai giocatori attraverso una moltitudine di dispositivi che eseguono Microsoft Edge, Google Chrome e Safari."Il nostro obiettivo in Xbox è consentire ai giocatori di tutto il mondo di giocare ai giochi che desiderano, sui dispositivi che desiderano, con le persone che desiderano", ha affermato Kevin LaChapelle, GM, Project xCloud Platform. "Per fornire un'esperienza di cloud gaming coerente che si estende su più dispositivi, stiamo rendendo disponibili i giochi tramite browser che fornisce le prestazioni, la compatibilità e la velocità necessarie per soddisfare le esigenze dei giocatori. Mentre continuiamo il nostro viaggio per fornire contenuti su una gamma di nuovi dispositivi attraverso il Web, siamo entusiasti di collaborare con Rainway e di utilizzare la loro tecnologia browser all'avanguardia nel nostro stack di streaming".



Con Rainway App Services, le aziende pioniere, grandi e piccole, possono concedere in licenza l'SDK plug-and-play di Rainway per costruire le proprie esperienze. Rainway fornisce tutto ciò di cui i suoi partner hanno bisogno per sfruttare la potenza dei flussi interattivi in ??tempo reale, sia per creare un servizio di cloud gaming, creare un sistema di thin client sicuro per un ospedale o una banca, o soluzioni innovative di collaborazione sincrona per il nuovo mondo domestico.



"Mettendo a disposizione dei nostri partner App Services la nostra tecnologia di streaming interattivo in tempo reale, inauguriamo una nuova era in cui sviluppatori e organizzazioni hanno il potere di costruire il futuro dell'elaborazione, della collaborazione, della produttività e dello sviluppo. Siamo orgogliosi di dire che Microsoft, uno dei nostri primi partner per i servizi app, è stata in grado di utilizzare la nostra tecnologia per portare Xbox Cloud Gaming a più utenti e dispositivi ", ha affermato Andrew Sampson, CEO di Rainway.

