Cristina Incorvaia vuole tornare a Uomini e Donne: Nicola Vivarelli? Ragazzo interessante

Cristina Incorvaia vorrebbe tornare volentieri a Uomini e Donne, dopo la sua precedente esperienza di certo non molto esaltante. L'ex dama del trono over ed ex concorrente di Temptation Island ne ha parlato al sito di cronaca rosa iGossip.it.

La ballerina e influencer siciliana ha dichiarato: "Si è vero tornerei nel programma - ha detto Cristina a iGossip.it -, perché credo di meritare un’altra occasione dopo aver scoperto di essere stata letteralmente usata e presa in giro con la situazione passata. Chiaro è che ho fatto anche un MEA CULPA per non aver capito subito in che situazione mi trovassi ed una col mio carattere NON accetta certi comportamenti da nessuno, quindi ho lavorato su me stessa per comprendere il motivo per il quale in quel periodo mi sono fatta trattare in quel modo! Ora sono prontissima e più forte che mai per affrontare la gabbia di leoni. Sirius? Mi sembra un ragazzo interessante! Io però sono una donna più incline all’essere corteggiata, se fosse Nicola Vivarelli a corteggiare me? Lo escluderei solo in un caso, che dichiari il suo grande amore per Gemma Galgani!".

Alla domanda "ti sei pentita di qualcosa del tuo passato?", Cristina Incorvaia ha risposto: "Pentita non è il verbo corretto, non amo pensare di dovermi pentire di qualcosa in generale, però credo possa capitare. Soprattutto se l’errore che credi di aver commesso non è dettato da una mancanza di consapevolezza, ma da un periodo che stai attraversando che può incidere su una scelta alquanto assurdo e deleteria. Mi sono totalmente pentita di aver proseguito una relazione fortemente dannosa, i cui segnali e avvisaglie erano tangibili sin dall’inizio. Il pentimento nasce proprio dalla conoscenza che avevo di quella aberrante situazione, anche perché ho sempre avuto un carattere forte, ribelle e per nulla remissivo".

