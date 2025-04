Vaccino AstraZeneca : il rapporto sulle trombosi

Dopo le segnalazioni di trombosi è arrivata la relazione AIFA su AstraZeneca e tutti gli altri vaccini finora inoculati in Italia.

In questi giorni c'era grande attesa per il rapporto AIFA su alcuni casi di trombosi avvenuti dopo la somministrazione di AstraZeneca. La ricerca aveva lo scopo di aiutare a capire quali di essi fossero eventualmente causati dal farmaco in qualche modo.

La reazione al vaccino ora ha anche un nome: VITT.

Ovviamente è molto raro. Gli esperti hanno analizzato tutti i casi segnalati per capire quale di essi avesse effettivamente una correlazione diretta con AstraZeneca. Al 22 marzo 2021, in Italia erano stati segnalati un totale di 11 casi e 4 decessi.

Di questi, 7 sono dovuti a trombosi del seno venoso intracranico e 4 a trombosi multipla dei vasi sanguigni. I casi di trombosi che derivano dalla somministrazione di vaccini sono curabili. Devono essere diagnosticati precocemente e, come detto, sono molto rari. Durante un briefing alla Camera, il ministro Speranza ha sottolineato quanto sia sicura AstraZeneca. Allo stesso tempo, però, ha parlato anche di "ritardi inaccettabili" nelle consegne.

Tutti i rapporti negativi relativi ad AstraZeneca, Pfizer e Moderna

La Gran Bretagna, che è il Paese che ha consumato di più il farmaco, ha registrato 82 casi di coaguli di sangue da 32 milioni di dosi inoculate. Di questi, solo 18 alla fine furono fatali. Nonostante il fenomeno sia molto contenuto, resta alto l'allarme da parte di tutti gli organismi interessati che continuano a studiare le varie reazioni a tutti i vaccini.

Attualmente in Italia vengono utilizzati tre vaccini: AstraZeneca, Moderna e Pfizer. Aifa ha reso noto che finora (ultimo aggiornamento il 26 marzo), sono stati segnalati 46.237 casi di reazioni avverse a uno dei tre vaccini di oltre 9 milioni di dosi inoculate. Pertanto, il tasso di segnalazione è 510 per 100.000 dosi.

Gli eventi avversi vengono generalmente segnalati entro 24 ore.

Secondo la ricerca, gli eventi avversi più frequenti sarebbero: mal di testa, febbre, brividi, nausea, dolori articolari e dolore al sito di iniezione. Di questi casi, il 92,7% non ha conseguenze gravi. Quanto ai gravi, invece, sono il 7,1%. Certo, le segnalazioni più frequenti sono quelle relative a Pfizer, anche perché è la più utilizzata nel nostro Paese.

Ci sono state anche 6 segnalazioni di reazioni a bambini allattati al seno da madri che avevano ricevuto il vaccino. Tuttavia, i lotti di vaccino AstraZeneca segnalati dal procuratore distrettuale di Syracuse in seguito alla morte dell'ufficiale capo della marina militare SP sono ancora sotto inchiesta.

