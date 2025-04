Scuola : Il distanziamento è impossibile

Home » Social News » Scuola : Il distanziamento è impossibile

Isola del Giglio, addio alle suore: rischio chiusura per la scuola dell'infanzia e polemiche politiche

Le Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce lasciano l'Isola del Giglio. La superiora generale ha comunicato la chiusura della comunità religiosa, sollevando timori per il futuro della scuola dell'infanzia Eugenio Efrati di Giglio Porto.

Compiti a casa e verifiche in classe, nuova circolare del Ministero: cosa cambia a scuola

Promuovere una collaborazione positiva tra scuole e famiglie è l'obiettivo della nuova circolare firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, riguardante la programmazione di verifiche in classe e l'assegnazione dei compiti a casa.

Sparatoria a Marano: uomo ucciso in auto vicino a una scuola

Questa mattina a Marano di Napoli un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava nella sua auto, una BMW bianca, in via Marano-Pianura, nei pressi della scuola Papa Luciani.