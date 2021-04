D-Link router DIR-X1560 wi-fi 6 Recensione

Il Router AX1500 porta nella tua casa il Wi-Fi 6 di nuova generazione, che garantisce capacità, velocità e sicurezza per tutti i dispositivi connessi contemporaneamente

Oggi vi parlo di un Router molto interessante il D-Link DIR-X1560. Dopo anni di stallo nel settore, finalmente arriva la nuova generazione con Wi-Fi 6. D-Link, sempre molto attiva nel mercato, ha subito cavalcato l’onda proponendo un Router dalle ottime prestazioni e con un buon rapporto qualità prezzo. Dopo averlo testato e stressato per svariati giorni, ecco il mio giudizio.

Inizio subito col dire che il D-Link DIR-X1560 è dotato di Wi-Fi 6 (802.11ax) che, a pari velocità o poco più della precedente generazione, offrirà una migliore connessione a più dispositivi connessi. Rispetto ad altre marche più costose presenti sul mercato, questo D-Link DIR-X1560 ha delle forme molto compatte e classiche. Le dimensioni sono 251 x 166 x 194 millimetri e il peso è di 410 grammi. Nella confezione essenziale oltre al router troviamo il trasformatore, un cavo ethernet e le istruzioni.

Presenti quattro antenne direzionabili che sporgono dai lati ma anche dalla parte posteriore, dove troviamo quattro porte ethernet gigabit e una porta WAN. La configurazione è semplice e si può fare anche da App con il telefono. I canali sono 2×2 in 2,4 GHz a 300 Mbps e 2×2 a 5GHz con un picco di velocità di 1200 Mbps. Manca invece una porta USB e non c’è la possibilità di aggregare le LAN o WAN per superare la velocità massima di un gigabit. Come altri produttori, anche D-Link ha deciso di non rendere disponibile il canale Wi-Fi a 160 MHz per favorire la retro compatibilità con gli 80MHz. E’ presente un comodo tasto on/off che non tutti i Router hanno.

Performance

Anche se possiamo definirlo un buon Router low cost, le prestazioni sono ottime. In un appartamento di 110mq la velocità di connessione con vari dispositivi, telefoni, tablet PC ecc, è sempre stata più che buona sia in Wi-Fi 6 che Wi-Fi 5. Una nota negativa va fatta alla stabilità. Infatti, paragonandolo con altri prodotti si riscontrano occasionali brevi interruzioni. Infine, la velocità è di circa il 15% inferiore rispetto a quella di altri Router top di gamma. L’interfaccia si raggiunge in modo classico dal browser. E’ la solita interfaccia D-Link semplice ma funzionale.

Navigando per i menù si trova tutto quello che si cerca molto facilmente. Si possono anche abilitare le opzioni avanzate, anche se offrono poche soluzioni in più. C’è un filtro per i siti web e un firewall, ma mancano i controlli parentali. Il discorso cambia se si usa l’App per smartphone; infatti, permette un controllo di parametri diversi come i controlli parentali, uno speed test ecc. Da segnalare l’interessante possibilità di integrare alcune funzioni con Alexa e Google Assistant.

Conclusioni

D-Link AX1500 DIR-X1560 è un prodotto molto interessante e pronto per il futuro. Ottimo per la connessione di tutti i giorni e anche per il gaming online. Con meno di 100 euro ci si porta a casa un Router dalle buone prestazioni e con il Wi-Fi 6. L’acquisto è vivamente consigliato per chi ha bisogno di connettere molti dispositivi senza perdita di velocità. Il più grande difetto è di sicuro il suo rude software, che se aggiornato non potrà che migliorarne le prestazioni.









Specifiche tecniche

• Una porta WAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

• Quattro porte LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

• LAN wireless IEEE 802.11 ax1/ac/n/g/b/a

• LED Alimentazione

• Internet

• Wi-Fi 2,4 GHz

• Wi-Fi 5 GHz

• Quattro antenne esterne

• Velocità di trasmissione dati Wi-Fi 2,4 GHz fino a 300 Mbps2

• 5 GHz fino a 1200 Mbps2

• Standard IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az

Requisiti minimi

• Windows 10/8.1/8/7/Vista o MAC OS X 10.6 o superiore

• Supporta Internet Explorer 10, Firefox 28.0, Chrome 28.0,

Safari 6.0 e superiore

• Scheda dell'interfaccia di rete

• Modem cavo/DSL o altro apparecchio del provider

di servizi Internet con porta Ethernet

Funzionalità

Sicurezza

• La più recente sicurezza Wi-Fi, con crittografia a 128 bit

• Funzioni avanzate installazione e configurazione con l'App Wi-Fi D-Link 4

• QoS (Quality of Service)

• DMZ (zona demilitarizzata)

• Firewall – Network Address Translation (NAT)

• Area visitatori

• Supporto multicast

Caratteristiche fisiche

Dimensioni • 251,64 x 166,47 x 194,18 mm

Peso • 410 g

Trasformatore • Ingresso: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz • Uscita: 12 V CC 1,5 A

Temperatura • In esercizio: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) • Di conservazione: da -20 a 65 °C (da -4 a 149 °F)

Umidità • In esercizio: da 10% a 90% senza condensa • Di conservazione: da 5% a 95% senza condensa

Certificazioni • FCC

• IC

• CE

