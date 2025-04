Problemi ricarica Iliad con PostePay 3d secure: Ecco come risolvere

Home » Social News » Problemi ricarica Iliad con PostePay 3d secure: Ecco come risolvere

Sono diverse le segnalazioni relative a problemi con la ricarica di Iliad, considerando che al momento del pagamento compare un messaggio di errore sul 3d secure di PostePay all'interno della tua area utente.

Risolvi i problemi con la ricarica Iliad e il messaggio di errore 3d secure PostePay

A diversi utenti compare il messaggio di errore sul 3d secure di PostePay. Ma sembra l'operatore francese non ha particolari responsabilità. Il problema è sorto per i nuovi protocolli di sicurezza associati a PostePay. O, se preferite, più in generale al circuito VISA.

Poste Italiane da tempo avverte i clienti che questo passaggio era necessario, attivando il 3d secure con la propria carta. Per risolvere il problema (postepay.poste.it) devi necessariamente recarti presso qualsiasi sportello automatico Postamat con la tua carta e il codice PIN, o in alternativa a qualsiasi ufficio postale. Nel secondo caso dovrai spiegare il problema all'operatore, mentre nel primo dovrai inserire il tuo numero di telefono nell'area di sicurezza, una volta inserita la tessera nella macchina. A quel punto, attendi qualche ora e segui le istruzioni fornite dal sistema. In questo modo risolverai il problema del 3d secure, effettuando regolarmente una ricarica Iliad.

