Casa unica del malato : Adesso il medico di famiglia rischia di scomparire

Forse dovremo dire addio al "vecchio"di. Il Dottore con il quale si costruisce un rapporto di fiducia duraturo (spesso anche di più, perché si passa tra genitori e figli) potrebbe presto non essere più la punta di diamante della sanità pubblica italiana.

I medici di medicina generale (Mmg per i professionisti) rischiano infatti di diventare la categoria più colpita dalla riforma sanitaria che sarà avviata con il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza. Tra le proposte avanzate in questi mesi da varie associazioni di categoria, c'è quella di ridiscutere la posizione del medico di famiglia. L'idea è di assorbire questa figura in strutture multi professionali.

Una sorta di "Casa singola per malati", con professionisti che si alternano su turni e competenze. In pratica, i mmg non presterebbero più la loro assistenza relazionandosi con il paziente per costruire una relazione duratura ed empatica, ma si limiterebbero a fornire servizi "standard". Cioè, servizi incorporati in una descrizione del lavoro e distribuiti in fasce orarie.

In altre parole, ci sarebbe una spersonalizzazione del trattamento che penalizzerebbe soprattutto pazienti cronici o pazienti con patologie multiple, come gli anziani.

Ma potrebbe essere un po 'chiunque a pagarne il prezzo, perché tutti si troverebbero ogni volta di fronte a un medico sconosciuto. E se è vero che con la digitalizzazione dei sistemi sanitari si punta a diffondere la storia clinica dei pazienti, e quindi ogni medico potrà accedervi dalla postazione di lavoro, è soprattutto che la cartella clinica elettronica è adesso poco più di un'idea. E i sistemi informativi sanitari non comunicano tra loro. Non solo tra una Regione e l'altra, ma nello stesso territorio.

