Arredare il bagno, problema asciugamani? Ecco come ottimizzare lo spazio

Il bagno deve ospitare accessori di uso quotidiano, asciugamani compresi, che rappresentano una doppia sfida: riporli e asciugarli. Questa è la domanda che bisogna porsi ogni volta che si cerca di ottimizzare lo spazio del bagno. Quindi, come arredare il bagno recuperando spazio per gli asciugamani?



Gli asciugamani da bagno, soprattutto quando sono molto spessi e morbidi, sono voluminosi e quando la famiglia è numerosa, devi trovare abbastanza spazio per riporli. La domanda sorge anche per piccoli spazi, anche quando si è soli o in coppia. Quindi, bagno piccolo o grande, come riporre e asciugare gli asciugamani con stile ?

Come conservare al meglio i tuoi asciugamani, a seconda del tuo bagno? Questa è spesso la prima domanda da farsi quando si progetta un bagno, piccolo o grande che sia. Dove riporre gli asciugamani senza ingombrare la stanza? La prima idea può essere quella di una colonna per riporre gli asciugamani. In commercio si trovano di varie tipologie, chiuse, a vista, sospese e di varie dimensioni adatte ad ogni esigenza. Sono l'ideale per avere un bagno ordinato e dall'aspetto raffinato.

Un'altra idea può essere quella di un pratico mobile a carrello anche in in metallo per riporre gli asciugamani in bagno. Oltre ad essere decorativo, un carrello è anche molto pratico! Si muove facilmente e può essere utilizzato come spazio aggiuntivo per alcuni accessori oltre gli asciugamani. Non male per i bagni piccoli, vero?

Altra soluzione, soprattutto se si hanno nicchie nel bagno, possono essere delle semplici mensole o ripiani da integrare. Non esitare a utilizzare le nicchie della stanza per creare spazio. Un ripiano portaoggetti fissato al muro può diventare un piccolo ripostiglio aperto per il bagno con asciugamani ordinatamente piegati e impilati a vista. Un ripiano aperto è pratico per accedere rapidamente agli oggetti da toeletta: asciugamani, salviette, sapone o creme di ogni tipo. Tuttavia, uno scaffale aperto deve essere pulito e ben organizzato per evitare il "disordine".

Anche i cesti portaoggetti per riporre gli asciugamani potrebbero risolvere facilmente il problema, che siano in vimini, in metallo o plastica appoggiati direttamente sul pavimento sono molto pratici se si ha un bagno abbastanza grande. Per i bagni piccoli, puoi sfruttare appieno lo spazio sopra la porta con una mensola per impilare e riporre gli asciugamani. Ogni metro quadrato conta! Quindi in caso di mancanza assoluta di spazio si può anche creare un appendi asciugamano dietro la posta stessa.

In un bagno piccolo, siamo sempre alla ricerca di modi per risparmiare spazio e conservare quante più cose possibili in uno spazio minimo. L'impilamento di diversi mobili pensili o "cubi" in alto sul muro consente di riporre in modo intelligente gli asciugamani da bagno.

Una scelta comoda sono anche i lavabi con contenitori 2 in 1. Un mobiletto del bagno per riporre gli asciugamani sotto il lavandino. Un mobile con vano contenitore aperto e chiuso permette di avere a portata di mano alcuni accessori e di nasconderne altri. Questo è il tipo di arredamento che torna utile quando hai molti asciugamani da riporre.

Tutte queste soluzioni sopra elencate possono aiutarti a risolvere il problema dello spazio ma non quello dell'asciugatura degli asciugamani e accappatoi, questi ultimi, soprattutto dopo essersi fatti la doccia. La soluzione ideale in questi casi è quella di installare uno scaldasalviette che oltre a consentirti di sistemare ordinatamente gli asciugamani consente di riscaldarli quando fai il bagno e di asciugarli dopo. Un'ottima soluzione che consente allo stesso tempo di ricavare spazio e arredare il bagno. Sfoglia il catalogo Zehnder per scaldasalviette di design per vedere le soluzioni che puoi trovare per il tuo bagno.

Come detto per lo stoccaggio e l'asciugatura, un termoarredo è l'ideale. Appoggiato al un muro, non ingombra il bagno e tutti possono riporre il proprio asciugamano. Ognuno ripone lì il proprio asciugamano, bagnato o asciutto! Se le dimensioni del tuo bagno lo consentono, puoi installarlo a volte accanto al lavandino, a volte accanto alla doccia e se lo spazio non basta puoi integrarlo con dei ganci per appendere più asciugamani o piccola biancheria da asciugare durante l'inverno.

