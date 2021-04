La bella stagione si avvicina, tante idee per arredare (Di venerdì 9 aprile 2021) Esplode la voglia di stare fuori dalle mura di casa, respirare finalmente un'aria diversa e godere del tepore dei primi giorni di primavera. Dopo un lungo inverno, impossibile resistere al richiamo dei profumi e dei colori che la bella stagione ci regala. Ecco allora che un pranzo o un caffè presi sul balcone di casa, un piccolo angolo con fiori colorati e le aromatiche da coltivare e usare in cucina, la lettura di un buon libro lasciandosi accarezzare dai raggi del sole sono davvero impagabili.Evviva il fai da te: se il budget che abbiamo a disposizione è molto piccolo, al limite dello zero, per arredare il terrazzino possiamo fare ricorso ai bancali dei magazzini. Utilizzati come tavolini o come sedute, potremo ingentilirli con cuscini in tinta unita o in fantasia e dipingerli come più ci piace. Se il bricolage è il nostro hobby, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 9 aprile 2021) Esplode la voglia di stare fuori dalle mura di casa, respirare finalmente un'aria diversa e godere del tepore dei primi giorni di primavera. Dopo un lungo inverno, impossibile resistere al richiamo dei profumi e dei colori che laci regala. Ecco allora che un pranzo o un caffè presi sul balcone di casa, un piccolo angolo con fiori colorati e le aromatiche da coltivare e usare in cucina, la lettura di un buon libro lasciandosi accarezzare dai raggi del sole sono davvero impagabili.Evviva il fai da te: se il budget che abbiamo a disposizione è molto piccolo, al limite dello zero, peril terrazzino possiamo fare ricorso ai bancali dei magazzini. Utilizzati come tavolini o come sedute, potremo ingentilirli con cuscini in tinta unita o in fantasia e dipingerli come più ci piace. Se il bricolage è il nostro hobby, ...

