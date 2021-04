Bonus scommesse online, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Alla scoperta delle migliori promozioni dedicate agli scommettitori

Bonus scommesse online che passione! Una passione che sta contagiando tutti quegli scommettitori che stanno scegliendo il web per divertirsi e per provare a fare la differenza effettuando puntate vincenti. E perché le puntate risultino davvero vincenti c’è bisogno innanzitutto di tanta strategia, poi di un pizzico di fortuna e infine di un occhio attento ai bonus scommesse offerti. Sì perché se si approfitta dei migliori bonus scommesse offerti le vincite saranno ancora più importanti! Già ma quali sono e quanti sono questi bonus scommesse? Sono tantissimi e comprendono i bonus deposito scommesse, i bonus sulla prima scommessa, che di solito fanno parte della grande categoria dei bonus di benvenuto, i bonus rimborso sulle perdite o cashback, i bonus scommessa gratuita, i bonus quota maggiorata e altri ancora. Essendo il numero di possibili promozioni dedicate agli web scommettitori infinito, in questa sede spiegheremo quelle appena menzionate che ci sembrano essere le più importanti da conoscere.

Dai bonus deposito scommesse passando per i bonus quota maggiorata

Tra i bonus scommesse online da conoscere assolutamente ci sono innanzitutto i bonus deposito scommesse. I bonus deposito scommesse sono i più intuitivi e i più diffusi sul web e permettono allo scommettitore di ottenere un rimborso in denaro certo a seguito del primo deposito effettuato all’interno della piattaforma selezionata. Per ricevere questo bonus basta che il conto gioco sia stato validato dalla piattaforma che avrà bisogno di un valido documento di identità per poterlo fare. Passando ora ai bonus sulla prima scommessa, che lo ricordiamo appartengono alla categoria dei bonus di benvenuto, va detto che sono abbinati ognuno a un codice promozionale, o codice bonus, offerto a registrazione avvenuta sulla piattaforma prescelta e da utilizzarsi solo dopo aver effettuato la prima puntata. Per quanto riguarda poi i bonus rimborso sulle perdite o cashback si tratta di promozioni di solito offerte ai nuovi scommettitori e consistono in rimborsi delle somme giocate in caso di perdita delle stesse. Un bonus molto interessante, soprattutto per chi vuole conoscere più da vicino l’universo delle scommesse ed eseguire delle puntate di prova senza il rischio di perdere la somma di denaro versata. Molto importanti sono i bonus scommessa gratuita: questa promozione, chiamata anche free-bet, consiste in una o più giocate gratuite il cui importo viene deciso e offerto dal bookmaker allo scommettitore; in caso di vincita quest’ultimo trattiene ciò che ha vinto meno l’importo della giocata stessa. Difficile da spiegare a parole, molto più facile da capire una volta provato! E di piattaforme che mettono a disposizione i bonus scommessa gratuita, che fanno anche loro parte della categoria dei bonus di benvenuto, ce ne sono tantissime, basta solo cercarle attraverso pochi e semplici click. Ultimi ma non per importanza, ci sono infine i bonus quota maggiorata. Per capire cosa sono è importante sapere cosa si intende per quota maggiorata. Per quota maggiorata si intende una quota che in caso di un particolare evento viene alzata dal bookmaker rendendo la quota più grande rispetto a quella che in linea teorica avrebbe dovuto essere. Tutto ciò fa sì che lo scommettitore sia più invogliato a scommettere su un evento dall’esito quasi scontato perché il ritorno economico sarà molto interessante rispetto a quello che dovrebbe essere. Per capire fino in fondo cosa è un bonus quota maggiorata basta fare riferimento al calcio; se un match come Inter-Benevento di solito viene pagato 1.50 in caso di vittoria dell’Inter sul Benevento, con la quota maggiorata potrebbe essere pagato 5.00 nonostante sia un evento che si verificherà quasi per certo (vittoria Inter).

Un mondo di opportunità a portata di click

I bonus scommesse online come abbiamo visto sono tanti, tantissimi e sono una parte importante di un mondo virtuale fatto di opportunità a portata di click dedicato allo scommettitore. Lasciarsi sfuggire queste opportunità sarebbe un peccato soprattutto perché queste promozioni, meraviglie della tecnologia dedicata ai giochi, non solo sono semplici da utilizzare ma offrono anche più occasioni per diventare “scommettitori protagonisti sul web del proprio destino”.

