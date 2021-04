GTA Online: ricompense triple nelle modalità Sumo classiche

In più, bonus sulle vendite degli stabilimenti di Centauri, sbloccabili gratuiti e altro





Puoi giocare a Sumo in molti modi diversi: usa il peso e la forza del tuo veicolo per travolgere gli avversari, sfrutta la velocità e la tua capacità di manovra o fatti furbo con le finte. L’importante è mantenere il controllo della tua zona: riceverai GTA$ e RP tripli giocando a questa modalità classica, sia cimentandoti in Sumo che in Sumo (Remix) fino al 21 aprile.

GTA$ e RP doppi nelle vendite degli stabilimenti di Centauri

Il mercato nero è in ottima forma, e i prezzi dei beni di contrabbando sono alle stelle. I motivi di questo picco di richieste? Non li sappiamo, ma non ci interessano: l’unica cosa che conta è soddisfare la domanda. Approfitta della situazione e completa vendite dei prodotti degli stabilimenti di Centauri per ricevere ricompense doppie.

GTA$ e RP doppi nelle gare per RC Bandito

I veicoli normali sono fantastici, ma l’RC Bandito è stata creata con un solo obiettivo: dire no alle cinture e ai requisiti di sicurezza e sì al divertimento! Dato che non rischi l’osso del collo, potrai guidare come un vero malato di mente. È un veicolo piccolo, ma con grandi profitti: tutte le gare per RC Bandito fruttano GTA$ e RP doppi per i prossimi sette giorni.

Se solo all’idea di sfrecciare ti senti pieno di adrenalina, fai un respiro profondo! Tutte le prove a tempo, compresa la prova a tempo per RC Bandito, fruttano ricompense doppie per questa settimana. Approfittane!

Ricompense e bonus solo per il 20/04

Questo martedì, passa da Ammu-Nation per avere il rarissimo Zaino High Flyer per il tuo paracadute; poi fai un salto da Binco, Ponsonbys o Suburban per ottenere gratis il completo Orrore spaziale verde, e da LS Customs per avere il Fumo verde gratis.

Ti basterà giocare per avere, sempre a costo zero, la Maglietta Vapid falsa, la Maglietta logo R* mimetico nera e la Maglietta logo R* mimetico bianca. Se avevi eseguito l’accesso in precedenza durante la settimana per riscattare la Maglietta Vapers Den (o se l’hai ottenuta già in precedenza), il 20/04 ne riceverai una versione consumata speciale.

Massimizza i tuoi profitti facendo un salto a Cayo Perico: riceverai il doppio dei guadagni su tutta l’erba che riuscirai a sgraffignare.

I regali e i bonus che abbiamo appena elencato saranno disponibili solo il 20 aprile, quindi ricordati di riscattarli prima che svaniscano nel nulla!

Maglietta Vapers Den e maschera Raggi X luminosi scuri gratuite

Gioca a GTA Online questa settimana per ricevere la maglietta Vapers Den e la maschera Raggi X luminosi scuri. Accedi a GTA Online prima del 21 aprile per averle entrambe.

Il primo premio della settimana: Albany V-STR

Che tu stia facendo colazione nel tuo attico, sbancando le slot machine o scaldandoti un po’ prima di fare un salto al The Music Locker, l’atrio del Casinò e Resort Diamond è un appuntamento immancabile per tutti i cittadini di Los Santos. Fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento, premi misteriosi e altro ancora. Questa settimana il primo premio è la Albany V-STR, una berlina di lusso che ti distinguerà immediatamente dai poveracci.

SCONTI

Questa settimana chi vuole sbancare il Casinò e Resort Diamond ha una marcia in più, grazie al 40% di sconto sulle sale giochi e al 30% di sconto sul Terminale Operativo Principale e sui cabinati.

In più, approfitta di offerte e sconti su una serie di veicoli, sia normali che RC.

