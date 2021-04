PROVA IL BRIVIDO E VIVI IL DRAMA IN F1 2021 - UN'ESPERIENZA DI NUOVA GENERAZIONE FIRMATA CODEMASTERS

Preordina oggi l'edizione Digitale Deluxe per ottenere un accesso anticipato di tre giorni, oltre a contenuti esclusivi che includono sette piloti classici in "Il Mio Team”





Oggi Codemasters ed Electronic Arts hanno annunciato F1 2021, una nuova esperienza di corsa di nuova generazione che verrà lanciata venerdì 16 luglio e includerà i team, i piloti e i circuiti del Campionato Mondiale di Formula 1 2021. Introducendo una nuovissima modalità storia, una modalità Carriera ampliata con l'opzione per due giocatori e tre nuovi circuiti, Portimão, Imola, and Jeddah, disponibili per tutti come contenuti post-lancio gratuiti, F1 2021 offrirà nuovi modi per provare l'emozione di gareggiare ai massimi livelli al vertice del motorsport. F1 2021, il videogioco ufficiale del Campionato Mondiale di Formula 1 2021, è il primo a essere pubblicato da EA SPORTS e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.

In Braking Point, la nuovissima modalità storia, i giocatori potranno intraprendere un viaggio epico, mentre superano i ranghi della Formula 2™ per diventare una celebrità nel mondo della Formula 1. Il titolo immerge dunque i giocatori nell'affascinante mondo della F1, offrendo un assaggio dello stile di vita che si respira dentro e fuori la pista: le rivalità, l'emozione e la dedizione sono elementi necessari per gareggiare ai massimi livelli. Questa modalità reintrodurrà inoltre il tanto criticato Devon Butler, che fa il suo ritorno dopo aver debuttato in F1 2019.





F1 2021 espande la sua iconica modalità Carriera con una nuova opzione per due giocatori, che consente agli amici di unirsi online per divertirsi in cooperazione, o di scegliere squadre diverse e portare le rivalità in pista in sessioni di gara sincrone. Ogni pilota ha il controllo completo sui propri assist, e questo consente ai giocatori di tutti i livelli di riunirsi e competere. La modalità Carriera introduce anche l'inizio della Stagione Reale, permettendo ai giocatori di iniziare in qualsiasi momento della stagione con le classifiche di piloti e costruttori in tempo reale.





In tutti i formati le funzionalità di ritorno includono l'esperienza da driver-manager “Il Mio Team”, la condivisione dello schermo per due giocatori, opzioni di stagione più brevi per F1 e F2, l’integrazione esports e un menu di gestione accessibile. Per la prima volta, F1 2021 arriva su Xbox Series X|S e PlayStation 5, e vanta un miglioramento visivo e tempi di caricamento più rapidi.

“Braking Point è un'innovazione entusiasmante che ha richiesto anni di lavoro. Siamo orgogliosi di espandere l'esperienza di gioco e consentire ai fan di vivere gli alti e bassi di chi gareggia in Formula 1 sia dentro sia fuori dalla pista", ha affermato Lee Mather, Franchise Game Director di Codemasters. "Braking Point trasforma il titolo e pone i giocatori al centro della scena del più grande spettacolo di corse del pianeta."

“Stiamo creando più scelta e nuovi modi di giocare. L'inizio della stagione reale consente ai giocatori di allineare la loro carriera alla stagione di F1 ”, ha affermato Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters. “L'aggiunta della carriera per due giocatori porta nuove sfide all'iconica modalità di gioco. I giocatori possono ora scegliere di giocare in modo cooperativo e condividere il successo, o gareggiare e lottare per la propria gloria personale".

Coloro che preordineranno la Standard Edition riceveranno il Braking Point Content Pack, un set di oggetti di gioco esclusivi ispirati alle stelle immaginarie della nuova esperienza di storia e 5.000 PitCoin. I vantaggi della versione Deluxe Digitale includono invece sette iconici driver F1 svelati a breve da utilizzare in “Il Mio Team”, completi di contenuti di personalizzazione, 18.000 PitCoin, il pacchetto di contenuti Braking Point e tre giorni di accesso anticipato. F1 2021 supporta Xbox Smart Delivery e l'aggiornamento gratuito su PlayStation quando i giocatori passeranno a Xbox Series X|S o PlayStation 5.