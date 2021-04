TURTLE BEACH: ARRIVANO LE RECON 70 ARTIC CAMO

LE PIÙ VENDUTE CUFFIE DA GAMING DI TURTLE BEACH, LE RECON 70, SONO ORA DISPONIBILI IN ARCTIC CAMO



Le Recon 70 rimangono la scelta ideale per tutti i gamer alla ricerca di una cuffia multipiattaforma dotata di un suono potente, del massimo del comfort e di un prezzo ultra-competitivo – ora disponibile in una grande varietà di Colori





Turtle Beach azienda leader negli accessori da gaming, annuncia oggi l’ultima aggiunta alla gamma di colori delle sue cuffie più vendute, le Recon 70. Le nuovissime Recon 70 Arctic Camo sono disponibili ora su www.turtlebeach.com e presso rivenditori selezionati nei vari paesi europei. Le nuove Arctic Camo rappresentano la decima opzione di colore delle Recon 70 tra cui i gamer di tutto il mondo potranno scegliere, ognuna capace di trasmettere il meglio della potenza sonora e del comfort che i fan si aspettano da Turtle Beach. Potenti speaker da 40mm over-ear, chat cristallina, cuscinetti rivestiti in simil-pelle, compatibilità multipiattaforma con Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili, con un prezzo consigliato di € 34,99. Tutto ciò rende le Recon 70 una semplice scelta per i gamer alla ricerca di una nuova e affidabile cuffia da gaming.



"Le nostre cuffie da gioco della serie Recon 70 si sono stabilite in cima o vicino alla cima di ogni classifica di vendita mensile dal loro lancio nell'aprile 2019, rendendole le cuffie più vendute dell'azienda su molteplici piattaforme. Continuare ad aggiungere opzioni a questo prodotto è davvero importante per noi e per i nostri fan" ha detto Juergen Stark, Presidente e CEO, Turtle Beach.



Le cuffie da gioco della serie Recon 70 sono disponibili nella più ampia varietà di colori di qualsiasi cuffia sul mercato. I modelli Xbox e PlayStation sono disponibili in bianco o nero con inserti verdi e blu, rispettivamente, mentre la versione Nintendo Switch ha un telaio nero con inserti rossi. Disponibile presso i rivenditori aderenti, oltre all'appena annunciata Recon 70 Arctic Camo, c'è anche una versione unica Recon 70 Midnight Red per PS5|PS4, insieme alle versioni Recon 70 Silver, Recon 70 Blue e Recon 70 Green Camo. Tutte le versioni di Recon 70 sono compatibili con tutti i sistemi di gioco, PC e dispositivi mobili che dispongono di un jack standard da 3,5 mm.



Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti e accessori Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com





Altre News per: turtlebeacharrivanoreconarticcamo