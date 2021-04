KONAMI ANNUNCIA GETSUFUMADEN: UNDYING MOON, IN ARRIVO SU STEAM QUESTA PRIMAVERA IN ACCESSO ANTICIPATO





Sviluppato dallo studio indipendente GuruGuru, insieme a Konami Digital Entertainment,GetsuFumaDen fonde l’azione di un videogioco 2D in stile roguevania con uno straordinario mondo dark fantasy, portato in vita attraverso il caratteristico tratto dell'arte tradizionale giapponese. I giocatori si ritroveranno in affascinanti e strazianti livelli di gioco disegnati in stile Ukiyo-e e ambientati negli inferi, qui dovranno imparare a padroneggiare un vasto arsenale di armi e attrezzature che potranno essere abbinate per adattarsi ai diversi stili di gioco.

GetsuFumaDen è caratterizzato da combattimenti altamente strategici basati sulle tecniche di combattimento delle arti marziali giapponesi. Boss spaventosi e strutture dei livelli in continua evoluzione metteranno alla prova i giocatori consentendo loro di diventare più forti a ogni nuovo tentativo.

Dopo 1.000 anni di pace, il sigillo della porta dell'inferno è stato squarciato e un'ondata di spiriti maligni è stata liberata nel mondo. Getsu Fuma dovrà assumerà il comando del suo clan si inoltrerà nelle profondità dell'inferno per sconfiggere il male.

Shin Murato, Producer diGetsuFumaDen: Undying Moon in Konami Digital Entertainment Co. ha dichiarato,"Avere un periodo di accesso anticipato ci offre una grande opportunità per creare una community perGetsuFumaDen e garantire che il gioco abbia la migliore qualità possibile. Durante questo periodo vogliamo utilizzare il feedback degli utenti e promuovere una discussione attiva per migliorare ulteriormente il gioco. Lavoreremo a stretto contatto con la nostra community attraverso la revisione dei contenuti, la correzione dei bug e il bilanciamento. Al momento il nostro focus è sull'Accesso Anticipato, condivideremo in futuro maggiori dettagli sulla versione per Nintendo Switch".

"Lavorare a stretto contatto con KONAMI e dare vita aGetsuFumaDen è un progetto molto entusiasmante per noi", ha affermato Yuki Yamashita, Direttore di GuruGuru. "Non vediamo l'ora di entrare in modalità Accesso Anticipato e lavorare attivamente in collaborazione con la community su un titolo che racconta tutta la nostra passione tramite il game design, le immagini e la trama. Saremo felici di ascoltare i pareri e i consigli della community con l'obiettivo di plasmare ed evolvere il gioco mentre procediamo nel suo sviluppo."

I fan accaniti del retrò potrebbero ricordare l'originale Getsu Fuma Den, pubblicato esclusivamente in Giappone su sistemi Famicom nel 1987. Si trattava di un gioco di ruolo d'azione in 2D a scorrimento laterale, spesso elogiato per il modo in cui passava da uno stile platform 2D a una sorta di 3D in prima persona durante le fasi di esplorazione. Gli utenti che acquisterannoGetsuFumaDen durante la fase di Accesso Anticipato riceveranno come bonus un porting dell'edizione originale giapponese per Famicom, un artbook digitale e una mini colonna sonora originale.

GetsuFumaDen: Undying Moon sarà disponibile su Steam, in modalità Accesso Anticipato, a partire dal 13 maggio 2021 al prezzo di €24.99.GetsuFumaDen: Undying Moon verrà pubblicato nel 2022 anche per Nintendo Switch.





