Private Division e Roll7 annunciano OlliOlli World

OlliOlli World sarà disponibile da questo inverno in formato digitale per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Preparati a esplorare un vivace mondo con lo skate e incontrare alcuni personaggi davvero pittoreschi nella tua ricerca per scoprire le mistiche divinità dello skate e raggiungere il Gnarvana.OlliOlli World è ambientato a Radland, un vero paradiso dello skate pieno dilivelli con percorsi multipli e opportunità per sfoderare i migliori trick e concatenare una serie di combo davvero folli.

Metti alla prova le tue abilità ed espandi il tuo arsenale di trick con le sfide di Radland. Poi confrontati con gli amici e altri skater di tutto il mondo in una quantità illimitata di livelli a generazione procedurale, che potranno essere facilmente condivisi grazie al Zip code system davvero unico diOlliOlli World.

OlliOlli World è il terzo gioco nell'acclamata serie di OlliOlli creata dal pluripremiato studio indipendente di Roll7. Con sede in Inghilterra, Roll7 è lo studio vincitore del premio BAFTA che in precedenza ha creato i celebri Laser League e Not A Hero.

Per Roll7 uno dei principi fondamentali del gameplay è il concetto di "flow", che consente di ottenere un equilibrio perfetto tra concentrazione e relax durante l'intera esperienza di gioco. Per questoOlliOlli World è un gioco di skateboard assolutamente unico e adatto a ogni tipo di giocatore, sia per chi vuole solo divertirsi ma anche per chi intende diventare il migliore al mondo.





