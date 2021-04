Brawlhalla: Reno il Cacciatore di Taglie Ora Disponibile

Ubisoft ha annunciato che Reno, il più grandecacciatore di taglie dello spazio, viene presentato oggi come la 53° Leggendadi Brawlhalla. Dopo aver catturato i peggiori fuorilegge con il suo lazblasterdal calcio di madreperla e col fido compagno robot Orbot, Reno ora combatte persoldi nel Valhalla, sognando di mettere da parte un gruzzolo per comprarsi unpiccolo ranch sul fiume Ifing.

Reno spazza via i suoi nemici con i seguenti attacchi speciali per ogniarma:

Attacchi speciali con Blaster

· Attacco speciale neutrale – Reno attacca con i suoiquattro Blaster, poi spara quattro raggi di energia in aria.

· Attacco speciale laterale – Reno vola in avanti e sparain continuazione altri giganteschi colpi di energia.

· Attacco speciale verso il basso – Reno vola in alto evolteggia sul posto continuando a sparare mentre cerca di intrappolare gliavversari nei suoi colpi di energia.

Attacchi speciali con Orb

· Attacco speciale neutrale – Reno usa la corda di energiaper colpire i nemici, poi il suo Orb subentra per inchiodarli con unagigantesca esplosione.

· Attacco speciale laterale – Reno vola in avanti facendovolteggiare il suo Orb attorno alla testa come un lazo di energia.

· Attacco speciale verso il basso – Reno salta e piroettain avanti lanciando il raggio di energia del suo Orb sotto di sé. Se ci riesce,trafigge i nemici.

Reno è disponibile per 7200 Oro, con tre skin, ognuna con due skin per learmi disponibili per 140 Monete Mammut ciascuna:

· Reno Falena Traghettatrice

· Reno Creatore di Vedove

· Reno Fuorilegge

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhallaè un epico gioco di combattimenti free-to-play che vede i giocatori impegnati acombattere per la gloria nelle arene del Valhalla. Scegliendo tra oltre 50personaggi diversi, è possibile optare per modalità giocatore singolo o incooperativa, oltre a scegliere tra varie competizioni online e in locale.Brawlhalla supporta anche il gioco multipiattaforma tra Nintendo Switch™, PlayStation®4 e PlayStation®5, PC, dispositivi iOS e Android, e la famiglia di dispositivi Xbox One,tra cui Xbox One X e Xbox Series X|S, dove i giocatori possono partecipare apartite personalizzate e prendere parte al matchmaking online tutti insieme.

Per maggiori informazionisu Brawlhalla, visitare: https://www.brawlhalla.com/.

