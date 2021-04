GTC 2021: Unity ora supporta NVIDIA DLSS

GTC 2021: Unity aggiunge il supporto NVIDIA DLSS al proprio motore di gioco

Il GTC 2021 è iniziato questa settimana con una raffica di annunci sulle GPU. Di interesse per i gamers, segnaliamo che Unity supporterà in modo nativo NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) nel loro popolare motore di gioco.

Gli sviluppatori Unity possono aggiungere facilmente il DLSS ai loro giochi

Per gli sviluppatori, la possibilità di migliorare il livello dei loro giochi equipaggiandoli con le stesse tecnologie all'avanguardia presenti nei più grandi titoli di successo è diventata molto più semplice. Gli sviluppatori Unity saranno infatti presto in grado di aggiungere NVIDIA DLSS alle loro creazioni in pochi clic. Prima della fine del 2021,NVIDIA DLSS sarà supportato nativamente per High Definition Render Pipeline (HDRP) in Unity 2021.2.

Al GTC 2021, Light Brick Studio ha dimostrato come possono apparire straordinari i giochi Unity quando vengono combinati al ray tracing in tempo reale ed al DLSS. A questo link sarà possibile vedere l’intero discorso e sarà inoltre disponibile un’intervista allo sviluppatore Mathieu Muller di Unity, senior product manager for high-end graphics.

Con il DLSS, NVIDIA utilizza l’intelligenza artificiale per produrre una qualità d'immagine paragonabile alla risoluzione nativa ( talvolta anche migliore) e allo stesso tempo esegue anche il rendering convenzionale di una frazione dei pixel. Con il ray tracing in tempo reale e NVIDIA DLSS, gli sviluppatori Unity saranno in grado di creare splendidi mondi ray tracing con frame rate alti e risoluzioni elevate con GPU NVIDIA RTX. Questa tecnologia fornisce anche un sostanziale aumento delle prestazioni per la grafica rasterizzata tradizionale. Tutto questo si aggiunge al recente annuncio per cui il supporto DLSS è stato reso disponibile come plug-in dell'Unreal Engine di Epic

Impara dagli esperti alle sessioni di gioco GTC 2021

Chiunque sia interessato a saperne di più sulla computer grafica dovrebbe dare un'occhiata alle sessioni incentrate sui giochi al GTC 2021, come riportate nel PDF in allegato. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.

In occasione del GTC 2021 di quest'anno, NVIDIA ha introdotto diversi nuovi Software Development Kits (SDKs) che aiutano gli sviluppatori a realizzare giochi migliori e a risparmiare tempo e denaro preziosi. Tra i principali troviamo RTX Direct Illumination, per aggiungere milioni di luci dinamiche agli ambienti con facilità,RTX Global Illumination, per calcolare e aggiungere illuminazione indiretta eNVIDIA Omniverse, una simulazione accelerata RTX e una piattaforma di collaborazione per i creatori di contenuti 3D, attualmente in beta.

Link correlati:

Articolo sul blog NVIDIA Developer inerente al DLSS in arrivo su Unity Engine

https://developer.nvidia.com/ blog/nvidia-dlss-natively- supported-in-unity-2021-2/

Articolo su GeForce.com su NVIDIA DLSS in arrivo Unity Engine:

https://www.nvidia.com/en-us/ geforce/news/unity-engine- adding-dlss

Intervista aMathieu Muller, senior product manager for high-end graphics Unity:

https://youtu.be/nY20fDmlW7M

Discorso di Mikkel Fredborg di Lght Brick Studio (richiesta registrazione):

https://gtc21.event.nvidia. com/media/LEGO%20Builder%E2% 80%99s%20Journey%3A% 20Rendering%20Realistic% 20LEGO%20Bricks%20Using%20Ray% 20Tracing%20in%20Unity%20% 5BE32773%5D/1_n3jxujtr

GTC Game Development:

https://www.nvidia.com/en-us/ gtc/topics/game-development/

Articolo sul blog NVIDIA developer in merito a agli SDK al GTC 2021:

https://developer.nvidia.com/ blog/leveling-up-graphics-amp- performance-with-rtx-dlss-and- reflex-at-nvidia-gtc/

NVIDIA DLSS Plugin e Reflex Now disponibili per Unreal Engine:

https://news.developer.nvidia. com/nvidia-dlss-and-reflex- now-available-for-unreal- engine-4-26/

Altre News per: 2021unitysupportanvidiadlss