Blizzard Arcade Collection fa il salto di qualità: due nuovi giochi e nuove funzioni

Tre giochi classici Blizzard in un unico e conveniente pacchetto sono una gran cosa, ma sapevamo di poter fare di meglio. Ecco perché abbiamo arricchito la Blizzard Arcade Collection aggiungendo altri due giochi al pacchetto.sono stati introdotti nella Blizzard Arcade Collection! Se possiedi già la Blizzard Arcade Collection, sappi che la patch che aggiunge questi due nuovi titoli e altre funzioni è ora disponibile come aggiornamento gratuito.

Il sequel di, vede ancora una volta i nostri eroi Erik, Baleog e Olaf trascinati lontano da casa verso una nuova avventura. Facendo affidamento su nuove abilità e su due nuovi alleati, Fang il Licantropo e Scorch il Drago, nella loro missione per tornare a casa, i nostri eroi vichinghi devono superare difficili rompicapo che portano una ventata d'aria fresca alle dinamiche del gioco originale.

Questa volta non si tratta di un sequel, ma di un prequel:è una capsula del tempo che racchiude il seme che sarebbe sbocciato diventando. Le basi ci sono tutte: prospettiva isometrica, diverse macchine tra cui scegliere, la possibilità di effettuare potenziamenti modulari al veicolo, funzioni di salvataggio della carriera e caos in abbondanza. Gioca aper provare in prima persona uno dei primissimi giochi prodotti da Blizzard.

Con quest'ultima patch, abbiamo anche aggiunto una manciata di nuove funzioni e miglioramenti generali per far fare il salto di qualità alla Blizzard Arcade Collection.

Per darti una visione completamente nuova sullo sviluppo dei nostri titoli classici, ora il Museo include la. Dai un'occhiata a questa funzione per scoprire di più su come questi giochi sono stati trasformati da semplici idee in prodotti finiti.

Abbiamo anche aggiunto una nuovapernella Definitive Edition e per il multigiocatore locale da quattro giocatori, che ti permetterà di far vedere in streaming il tuo gameplay con le versioni MIDI delle canzoni che preservano comunque il suono rockeggiante del gioco.

