Roland-Garros eSeries torna per la quarta edizione

Roland-Garros eSeries by BNP Paribas: Il torneo di eTennis più importante del mondo ritorna con la quarta edizione



I migliori otto giocatori a livello Internazionale si sfideranno nel Gran Finale dal vivo sulla terra rossa virtuale del Roland-Garros





Roland-Garros e BNP Paribas sono lieti di annunciare la quarta edizione del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, competizione di eTennis giocata su Tennis World Tour 2. L’evento, che incoronerà il campione 2021 di questa competizione di eTennis internazionale, potrà fregiarsi del supporto del MCES Team, uno dei club esport più importanti di Francia.



Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2021: un trampolino di lancio per una carriera negli esport con l'appoggio del team MCES



Dopo le ultime edizioni del torneo Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, la Federazione Francese di Tennis ha deciso di adottare un nuovo concept basato sull'ecosistema esport, unendo le forze con scuole ed università specializzate nell'esport.



Scegliendo di collaborare con queste istituzioni in sette paesi diversi, il Roland-Garros eSeries by BNP Paribas vuole dare vita alle nuove ambizioni della competizione e formare attivamente i giovani talenti dell'esport attraverso un torneo che unisce competizione ed educazione. L'obiettivo è quello di rendere questo torneo un trampolino di lancio per i partecipanti verso una carriera nell'esport.



Quest'anno, il MCES Team, club professionale di esport, sostiene il torneo Roland-Garros eTennis e i suoi partecipanti. In tutte le sue attività, il club mira a combinare lo sport con l'esport. Per fare questo, il MCES Team allena i suoi giocatori come atleti di alto livello, sotto la direzione di Yannick Agnel, campione olimpico francese di nuoto. Il suo coinvolgimento rafforza la posizione della competizione nell'ecosistema degli esport. Il MCES Team è anche impegnato a sviluppare l'esport amatoriale e a diffondere la disciplina, in particolare organizzando corsi di sport ed esport per i più giovani.





"Abbiamo messo lo sport al centro di MCES fin dall'inizio, e oggi siamo molto orgogliosi di collaborare con un'istituzione così rinomata come la FFT, un simbolo di performance e impegno. La missione di MCES è quella di collegare i due mondi e costruire ponti tra lo sport e l'esport: vorremmo ringraziare la FFT e il Roland-Garros per averci dato questa opportunità di riaffermare ancora una volta il nostro impegno in questo ambito". "Non vediamo l'ora di lanciare questo programma e di accogliere il vincitore del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2021 nel nostro team, per permettergli di perfezionare il suo gioco e di vivere un'esperienza coinvolgente!"Tutti i partecipanti alla Finalissima riceveranno consigli dal personale FFT e dal Team MCES per prepararsi al meglio alla loro futura carriera negli esport durante un workshop speciale che avrà luogo al Roland-Garros."Questa quarta edizione del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas promette di essere davvero emozionante. Quest'anno abbiamo voluto collaborare con istituzioni specializzate nell'esport. Grazie a questo nuovo posizionamento, speriamo che il torneo Roland-Garros eSeries by BNP Paribas trovi il suo posto nell'ecosistema esportivo francese e internazionale, continuando a promuovere il tennis e l'eTennis. Siamo orgogliosi di condividere questa ambizione con il nostro partner BNP Paribas e il Team MCES, e siamo ansiosi di iniziare questa nuova stagione",





Fasi di qualificazione: sette importanti scuole e università di esport per un torneo dedicato al grande pubblico



Il Roland-Garros eSeries by BNP Paribas sta unendo le forze con sette scuole e università di esport in Francia (Power House Gaming), Italia (Esports Academy), Spagna (e-Squad Academy), Belgio (Hogeschool PXL), Germania (eSports Cologne), Regno Unito (Staffordshire University) e Brasile (THE360) per organizzare le fasi di qualificazione tra i loro studenti, che si svolgeranno tra il 14 e il 22 aprile.







Ogni campione nazionale si qualificherà per la Grande Finale, che si terrà al Roland-Garros il giorno prima dell'inizio della due-settimane del Grande Slam francese, sabato 29 maggio. L'ottavo finalista sarà il vincitore di un torneo online aperto al pubblico della Francia continentale, la cui finale sarà trasmessa in diretta su Twitch martedì 27 aprile.



Il Gran Finale Internazionale - la cui finale sarà trasmessa in diretta su Twitch - si terrà durante il Grande Slam parigino, secondo le misure di salute e sicurezza in vigore vista la situazione attuale. In questa occasione, i due finalisti si divideranno un premio in denaro di 5.000 euro. Dopo il torneo, solo il vincitore sarà invitato per dei test presso HumanFab, un laboratorio di ricerca per la preparazione fisica per lo sport e l'esport di alto livello, e potrà poi partecipare ad un bootcamp di 1 settimana presso il Gaming Center del Team MCES a Marsiglia.



In Italia, il campione nazionale verrà selezionato dalla Esports Academy, prima agenzia esport nata in Italia nel 2017, e vanta tra i suoi atleti alcuni dei principali talenti nazionali di FIFA e PES.



“Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto, al fianco di un’istituzione storica quale il Roland Garros. Da sempre noi di eSports Academy promuoviamo le attività esportive, che sono un ottimo modo di unire ma allo stesso tempo di competere. Gli eSports sono il futuro, è il momento di scendere nel campo virtuale.” Ha dichiarato Massimiliano Renzi - Founder di Esports Academy.



BNP Paribas: Una banca impegnata nel tennis e nell’eTennis



Anche quest'anno, BNP Paribas collabora con la Federazione Francese di Tennis e riafferma il suo status di banca impegnata nella promozione del tennis, sia sulla terra rossa del campo Philippe-Chatrier che su quella virtuale del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas. Con questo impegno, la banca ha scelto di continuare ad essere un punto di riferimento tra gli sponsor di tutti i tipi di tennis, da quello reale a quello virtuale.



"Come sponsor ufficiale del Roland-Garros da 48 anni, BNP Paribas è lieta di sostenere la quarta edizione del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas in collaborazione con la FFT. Grazie a questo torneo dove si mescolano alla perfezione allenamento e competizione, rinnoviamo il nostro supporto per i futuri campioni dell’eTennis dando loro l'opportunità di ascoltare consigli preziosi da professionisti dell'industria del gaming.” Ha spiegato Vincent-Baptiste Closon, responsabile delle sponsorizzazioni e degli eventi di BNP Paribas.

