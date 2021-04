Microsoft svela il nuovo Surface Laptop 4

In arrivo nuovi dispositivi Surface e accessori Microsoft perfetti per lavorare

nei moderni ambienti di lavoro ibrido: presentati oggi l’attesissimo Surface Laptop 4, Surface Headphones 2+ for Business e tre nuove periferiche

Nella giornata di oggi, Microsoft ha annunciato un ulteriore ampliamento della propria gamma di dispositivi versatili e innovativi pensati appositamente per aiutare studenti, famiglie e professionisti di oggi e di domani ad adattarsi a nuove modalità di lavoro e di creazione. Rispondendo alle necessità in costante evoluzione dei consumatori, Microsoft annuncia oggi il nuovo Surface Laptop 4, frutto di un processo di innovazione che preserva le sue caratteristiche più amate dai consumatori, e nuovi accessori Microsoft, studiati appositamente per ottimizzare le proprie esperienze di meeting virtuali.

Surface Laptop 4,disponibile per un pubblico consumer e business, conserva il suo design iconico, la cura dei dettagli e i materiali del modello precedente, ed è stato ottimizzato per un’ottima fruizione di tutte le esperienze Microsoft. Surface Laptop 4 sarà disponibile in Italia nella versione con display touchscreen 3:2 Pixel Sense da 13,5” o nel modello da 15”, con finiture di metallo nell’elegante colorazione nera o platino, impreziosito dal tocco unico dell’Alcantara. Inoltre, al fine di rispondere a tutte le esigenze dei consumatori, sarà possibile scegliere tra un processore Intel Core di undicesima generazione oppure il processore mobile AMD Ryzen con Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (8 core), entrambi in grado di garantire un’esperienza di utilizzo fluida, perfetta per rispondere a tutte le esigenze moderne di multitasking. Per entrambe le opzioni, Microsoft ha collaborato con i produttori per personalizzare il silicio in modo da aumentare le prestazioni offrendo al contempo una maggiore durata della batteria.

In più, Surface Laptop 4 include una fotocamera frontale HD integrata con incredibili capacità operative in condizioni di scarsa luminosità e un microfono da studio in array, per assicurare una resa audio potente e cristallina. Il nuovo dispositivo Surface permette inoltre di fruire dei propri contenuti preferiti comodamente e da qualsiasi luogo in maniera immersiva, grazie ad un display touchscreen con 201 PPI e altoparlanti Dolby Atmos.

Infine, Surface Laptop 4 e tutti i dispositivi firmati Microsoft sono progettati per ambienti di lavoro ibridi e per assicurare il controllo delle informazioni sensibili, offrendo una sicurezza immediata grazie ad hardware, firmware, software e protezione dell'identità integrati.

Nella giornata di oggi, Microsoft ha inoltre annunciato le nuove Surface Headphones 2+ for Business e un nuovo assortimento di accessori audio e video certificati per Microsoft Teams e perfetti per interagire con le proprie app preferite di video conferenza.

Surface Headphones 2+ for Business conservano tutte le funzionalità della famiglia Surface Headphones, tra cui 13 livelli di cancellazione attiva del rumore, innovativi cuscinetti auricolari, un avanzato sistema di 8 microfoni per garantire un suono nitido ed incredibile e un’autonomia fino a 18 ore e mezza per l’ascolto della musica o fino a 15 ore per le chiamate vocali. A partire da oggi, Headphones 2+ for Business si avvalgono della certificazione per Microsoft Teams, con l’inclusione dell’apposito dongle per garantire un’esperienza di meeting e chiamate virtuali ancora più solida grazie ai controller Teams on-ear.

Inoltre, per rispondere alle esigenze dei clienti business, alla ricerca di nuove modalità per migliorare la produttività dei propri dipendenti all’interno di un ambiente di lavoro ibrido, anche Surface Duo sarà disponibile in Italia presso una selezione di canali commerciali. Surface Duo supporta il lavoro in mobilità, limitando il bisogno di operare con uno schermo più grande per completare le attività più rapide.

A corredo delle ultime novità della famiglia Surface, Microsoft lancia inoltre tre nuovi accessori pensati appositamente per la collaborazione virtuale:

Microsoft Modern USB & Wireless Headset: entrambi certificati per Microsoft Teams, i nuovi Microsoft Modern Headset nella versione USB e in quella wireless consentono una maggiore attenzione e privacy durante le chiamate , soprattutto negli spazi di lavoro condivisi. Attraverso il pulsante Teams è possibile entrare in un meeting con facilità o rispondere a una chiamata, mantenendo sempre il controllo grazie al pulsante mute e a una spia LED che conferma lo stato di disattivazione dell'audio.

Microsoft Modern USB-C Speaker: il nuovo speaker firmato Microsoft è il compagno di lavoro ideale, in grado di offrire un audio di alta qualità ed è perfetto per riunioni, chiamate o per ascoltare musica. Progettato con gli stessi controlli intuitivi del Microsoft USB Headset e abilitato per Microsoft Teams, il nuovo Microsoft Modern USB-C Speaker consente di migliorare e ottimizzare l'esperienza di riunione in Microsoft Teams attraverso un potente altoparlante, due microfoni e controlli e indicatori intuitivi. Inoltre, grazie al suo design compatto e alla possibilità di riporre il cavo integrato, occupa uno spazio minimo sulla scrivania e può essere trasportato ovunque.

Microsoft Modern Webcam: la nuova Microsoft Modern Webcam garantisce un’esperienza di videoconferenza affidabile e di alta qualità, che permette di migliorare o aggiungere alla configurazione PC esistente un'esperienza certificata per Microsoft Teams. La nuova Microsoft Modern Webcam si collega facilmente al monitor, laptop o treppiede e fornisce un’eccezionale resa video in 1080p, HDR e un campo visivo di 78° ottimizzato per le esperienze di riunione. La funzione True Look permette di apparire al meglio grazie al bilanciamento del bianco automatico, alla regolazione automatica della luce e al ritocco del viso. Inoltre, è possibile attivare e disattivare facilmente la Webcam grazie allo shutter integrato per la privacy, che incorpora un indicatore di utilizzo a LED, in modo da poter condividere il video solo quando lo si desidera.

Prezzi e disponibilità

Surface Laptop 4 , nella versione da 13,5” e da 15”, sarà disponibile per un pubblico consumer e business dal 27 aprile , rispettivamente a partire da 1149 euro (modello da 13,5’’) e 1499 euro (modello da 15’’). I nuovi dispositivi sono preordinabili a partire da oggi sul Microsoft Store , presso i principali rivenditori specializzati e i partner Microsoft per le configurazioni business.

Surface Headphones 2+ for Business saranno disponibili sul mercato a partire dall’ 11 maggio al prezzo di 329,99 euro , mentre Surface Duo sarà disponibile all’interno di mercati selezionati, inclusa l’Italia, a partire da oggi attraverso i partner di canale Microsoft e gli agenti commerciali del Microsoft Store. Entrambi i dispositivi sono disponibili solo per un’utenza business. Maggiori informazioni su entrambi i device sono disponibili al seguente link .

Gli accessori Microsoft Modern USB & Wireless Headset, Microsoft Modern USB-C Speaker e Microsoft Modern Webcam sono disponibili per il pre-order sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori autorizzati.

Inoltre, a partire da oggi Microsoft Store propone un’offerta sul pre-order del nuovo Laptop 4 nella versione consumer: chi preordina potrà ottenere gratuitamente i nuovi auricolari Surface Earbuds nel colore grafite o ghiaccio per un valore di 219,99€.Infine, lo store di Microsoft offre un extra 10% di sconto sulla gamma Laptop 4 per studenti, insegnanti e genitori tramite semplice processo di autorizzazione online.





