Poison Control disponibile per PS4 e Nintendo Switch

è ora disponibile per PS4 e Nintendo Switch in Nord America e uscirà presto in Europa e Oceania il 16 aprile.

Guarda il trailer di lancio per dare un'occhiata a questo gioco sparatutto che combina un gameplay ad alto numero di ottani e uno stile artistico cupo ma affascinante in un'avventura indimenticabile.





Usa i poteri per purificare le aree di Poison Mires mentre fai esplodere i nemici. Puoi anche personalizzare la tua esperienza di gioco scegliendo tra anime gemelle maschili o femminili, sbloccando armi e potenziamenti.

