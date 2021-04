Pubblicato da Nippon Ichi Software Maiden & Spell è ora disponibile per Nintendo Switch.





Quattro ragazze si avventurano in una pericolosa prigione conosciuta come The Great Circle per cercare un potente e misterioso gioiello rosso.

Ogni membro di questo cast colorato fa scoperte diverse e ha il suo metodo di combattimento unico per superare le cortine di fuoco in questa fusione esilarante di inferno di proiettili e generi di giochi di combattimento.

Per saperne di più su Maiden & Spell: https://nippon1.jp/consumer/indie_spirits/maiden_and_spell/

