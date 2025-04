IoApro, i Ristoratori vogliono lavorare : Lo Stato usi forza per dare ristori

Blindati in giro per Montecitorio per la manifestazione IoApro, non autorizzati. Manifestanti, ristoratori e negozianti, si sono radunati nella vicina piazza San Silvestro gridando: Libertà, dignità ". Alcuni manifesti funebri ricordano la morte di palestre e piscine". Non abbiamo lasciato l'IVA, siamo persone che lavorano 14 ore al giorno ". E un altro:" Non siamo criminali. Ci negano anche il diritto di manifestare. "Tensione con la polizia in tenuta antisommossa. Alcuni manifestanti hanno lanciato petardi contro gli agenti. Ne sono state identificate dozzine.

"Se lo Stato avesse impiegato la stessa forza che sta usando per impedire a migliaia di Ristoratori disperati di poter manifestare nel dare ristori e risposte concrete per poter lavorare, probabilmente oggi nessuno sarebbe in piazza". Lo sottolinea Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, su Twitter, a proposito del sit-in di 'Io Apro' davanti a Montecitorio, vietato dalla Questura di Roma.

A1, protesta dei ristoratori : Video, ferito un manifestante

Nuova protesta dei ristoratori sull'autostrada A1 nei pressi di Incisa. Durante l'iniziativa, in diretta su Facebook di Tni Italia (Tutela nazionale delle imprese), uno dei manifestanti è stato investito da un'auto che - secondo fonti Tni - avrebbe forzato il blocco.