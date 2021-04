Scoppia la passione all' Isola dei Famosi 2021?

Colpo di scena in Honduras: dopo il visconte Guglielmotti, l'ex di Matteo Salvini ha conquistato anche l'ex tronista di Uomini e Donne. Non parliamo d'altro in queste ore .. Vediamo insieme cosa sta succedendo sull'isola! Rivelazione inaspettata sull'Isola dei Famosi. Miryea Stabile ha confessato a Elisa Isoardi che Andrea Cerioli ha una cotta per l'ex conduttrice Rai. Lo ha raccontato la Pupa durante un momento di confidenze con Elisa e Vera Gemma:

Le tre sono state eliminate al televoto e sono finite a Playa Esperanza, una sorta di ultima spiaggia. "Secondo me Andrea era un po’ invaghito di te, sì era invaghito. Perché vedevo che ti seguiva un po’. Secondo me c’è un certo feeling. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui…", ha spiegato Miryea.

"No dai. Lui mi faceva ridere, è simpatico, è bolognese, però no, ci mancherebbe, potrebbe essere mio figlio. Lui è molto simpatico, ma io sono nella fase in cui mi piacciono quelli grandi e lui davvero potrebbe essere un figlio per me", ha prontamente replicato la Isoardi.

Elisa Isoardi e Andrea Cerioli insieme? Sostiene che Vera Gemma, felicemente fidanzata con la 22enne manager musicale Jeda, non gli è piaciuta. "Non dire queste frasi davanti a me. Ho un esercito di ragazzini che potrebbero ribellarsi!", Ha detto la figlia di Giuliano Gemma. In realtà la differenza d'età tra Elisa Isoardi e Andrea Cerioli è piccola: lei ha 38 anni mentre lui 31. L'ex tronista di Uomini e Donne è però da tempo fidanzato con Arianna Cirrincione, conosciuta da Maria De Filippi. Per ora l'ex corteggiatore ha preferito non commentare il gossip, considerando anche che Cerioli e Isoardi si trovano su due isole diverse.

