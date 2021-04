Knockout City Cross Play Beta Infographic

Lo scorso fine settimana, i giocatori di tutto il mondo si sono riuniti per giocare a Knockout City, il prossimo titolo d'azione multiplayer in uscita ispirato al dodgeball. La beta cross-play ha permesso agli amici di giocare insieme, entrando in azione prima del lancio previsto il 21 maggio...e sono stati davvero coinvolti!

Con oltre 1 milione di download, più di 116 milioni di minuti giocati e 93,7 milioni di minuti guardati su Twitch, possiamo affermare con certezza che i nostri giocatori hanno sfruttato al massimo l'opportunità di padroneggiare l'arte di lanciare, prendere, passare e schivare la palla, e si sono chiaramente divertiti molto.

Ulteriori approfondimenti sono stati raccolti nell'infografica allegata e, nel caso ti fossi perso questa opportunità di prova sarà possibile un accesso a un'altra prova gratuita quando Knockout City verrà lanciato il 21 maggio. La prova gratuita sarà disponibile per un periodo di tempo limitato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC su Origin, Steam ed Epic Games Store e PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità, durante il quale sarà possibile giocare al gioco completo.