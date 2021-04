É morto il Principe Filippo : Ci ha lasciati all’età di 99 anni

Il Principe Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta II, è morto all'età di 99 anni.

Nato in Grecia, era il marito della regina Elisabetta II. L'uomo infatti l'ha accompagnata per tutta la sua vita e il suo viaggio nel regno, senza mai abbandonarlo. Il 10 giugno 2011 il Principe è stato anche nominato Lord Alto Ammiraglio della Royal Navy, titolo conferitogli dalla moglie in occasione del suo novantesimo compleanno.

Il Principe Filippo è morto all'età di 99 anni

Le cause esatte che hanno portato alla morte del Principe Filippo devono ancora essere rivelate. Pochi giorni fa, l'uomo è stato accompagnato in un'ala privata del King Edward VII Hospital di Londra per un ricovero preventivo.

Da allora, le preoccupazioni per la sua salute sono aumentate, soprattutto dopo che il Principe Carlo è stato visto lasciare l'ospedale con le lacrime agli occhi. Tuttavia, Buckingham Palace aveva segnalato di non avere "nulla da aggiungere" alle assicurazioni fornite prima di quella data.

Infatti, l'ultima dichiarazione ufficiale della famiglia reale ha riferito che il Principe era "di buon umore" e ha sottolineato di non avere sintomi associati al Covid. Lui e la regina Elisabetta II erano stati vaccinati contro il coronavirus nel gennaio 2021.

Il Principe Filippo e la regina Elisabetta II

Proprio nel novembre 2020 i due avevano festeggiato 73 anni di matrimonio, ricordando quel giorno risalente al 1947 quando i due giurarono amore eterno all'Abbazia di Westminster a Londra. Per il loro anniversario, il Principe e la regina hanno richiesto un ritratto ufficiale: una fotografia scattata da Chris Jackson nella Oak Room del Castello di Windsor. Nella foto, indossa un vestito azzurro con una spilla e una collana di perle, e sembra molto elegante in giacca e cravatta.

Il Principe Filippo infatti non ha mai smesso di essere al fianco della moglie, anche se il loro debutto non è stato dei migliori. A quel tempo, il loro matrimonio fu al centro dell'attenzione per molto tempo, poiché Filippo non era in buone condizioni economiche ed era anche Principe di Grecia. Nonostante ciò, la regina non si arrese mai e, sebbene si credesse che la loro unione sarebbe presto finita, il loro divenne uno dei matrimoni più lunghi della storia.

La coppia ha avuto 4 figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Dopo molti anni, i due erano ancora uniti come allora e avevano superato le battaglie più difficili.

