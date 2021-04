Abandoned: nuova esclusiva PS5 in arrivo

In Abandoned il giocatore vestirà i panni di un certo Jason Longfield, che dopo essere stato rapito si risveglia in una foresta. L'obiettivo è capire cosa è successo e mettersi in salvo. In questo horror dal taglio cinematografico/realistico correre o sparare a qualsiasi cosa non sarà proprio utilissimo. Bisognerà pianificare bene ogni situazione prima di decidere cosa fare.

Blue Box sembra voler sfruttare al massimo la potenza di PS5. Infatti, Abandoned girerà in 4K e 60 fps. Anche i tempi di caricamento saranno fulminei e il supporto al DualSense sarà totale. Gameplay trailer presto in arrivo.