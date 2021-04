PAC-MAN 99 DISPONIBILE PER NINTENDO SWITCH

BANDAI NAMCO Entertainment Europe annuncia che PAC-MAN 99 è ora disponibile per Nintendo Switch.

PAC-MAN 99 è il primo vero titolo multiplayer online nello storico franchise di PAC-MAN. Novantanove giocatori di PAC-MAN si sfideranno tra loro finché non ne rimarrà solo uno. Divora le palline della potenza per attivare alcuni power-up e inviare Pac-Man speciali nei labirinti degli avversari, così da diventare l’ultimo PAC rimasto. PAC-MAN 99 è un’offerta speciale disponibile solo per i membri di Nintendo Switch Online*, che potranno giocarci senza alcun costo aggiuntivo.

Sviluppato da Arika Co., Ltd.,PAC-MAN 99 riprende il classico gameplay arcade di PAC-MAN, adorato da milioni di fan in tutto il mondo negli ultimi 40 anni, per creare una nuova esperienza multiplayer Battle Royale che ti vedrà affrontare altri 98 giocatori. Elimina i tuoi avversari inviando i Jammer Pac-Man in grado di effettuare dei blocchi nei loro labirinti prendendo una pallina della potenza e sconfiggendo i fantasmi. I Jammer Pac-Man ostruiranno il labirinto dell’avversario, rallentando il suo Pac-Man e rendendo quindi più difficile evitare i fantasmi e divorare tutte le palline. Oltre a rendere i fantasmi più vulnerabili, le palline della potenza daranno a Pac-Man anche alcune abilità speciali, che gli consentiranno, ad esempio, di aumentare la sua velocità o inviare ancora più Jammer Pac-Man nei labirinti del proprio avversario. Ma ogni abilità ha anche uno svantaggio, perciò scegli la tua strategia con molta attenzione.

“ConPAC-MAN 99 vogliamo continuare a espandere il marchio di PAC-MAN che i fan adorano da oltre 40 anni. Il gioco è anche un nuovo e incredibile risultato della nostra lunga collaborazione con Nintendo, nata per offrire esperienze di gioco sempre più divertenti”, ha dichiarato Hervé Hoerdt, Senior Vice President, Marketing, Digital & Content di BANDAI NAMCO Entertainment Europe. “PAC-MAN 99 è una nuova interpretazione del celebre gameplay di PAC-MAN, dove la frenetica esperienza di raccolta delle palline e la classica struttura di gioco, per cui il franchise è noto, si combinano alla possibilità di giocare ovunque grazie a Nintendo Switch™ e a un fantastico gameplay competitivo che saprà divertire tutti”.

Al lancio sarà disponibile un bundle di contenuti scaricabili a pagamento che potranno arricchire l’esperienza di PAC-MAN 99 con alcune modalità aggiuntive, tra cui una modalità Battaglia CPU offline, le partite private per sfidare gli amici, alcune sfide con punteggi speciali e contro il tempo, e 20 skin alternative dedicate ad alcuni classici giochi di BANDAI NAMCO Entertainment Inc., come DIG DUG, GALAGA e molti altri! Il DLC di PAC-MAN 99 è acquistabile sul Nintendo eShop come pacchetto completo, oppure è possibile acquistare separatamente le singole skin dei personaggi classici.





