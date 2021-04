Nintendo - un video presenta le novità di Miitopia

In Miitopia per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, i giocatori possonointraprendere un'esilarante avventura personalizzabile, reclutando i loroamici, familiari o chiunque salti in testa per abbattere il Duca del Male cheruba le facce degli abitanti. Il trailer Miitopia – Chiporterai con te in questa avventura? (Nintendo Switch) mostra le nuove funzionalitàdi personalizzazione del titolo, la facile condivisione dei Mii e tante altre novitàche i giocatori troveranno il 21 maggio 2021, al lancio del gioco.

Tra le novità principali:

· Trucco e parrucco: in Miitopia, i giocatori possono rendere i loropersonaggi Mii più favolosi che mai, con parrucche glamour, acconciaturecolorate e trucco pronto per la battaglia.

· Crea Mii e condividili facilmente: i Mii creati aMiitopia possono essere facilmente condivisi con gli amici utilizzando uncodice di accesso*, in modo che possano essere utilizzati per popolare un altrogioco Miitopia, anche in ruoli diversi.

· Lavori insoliti: chiunque non voglia brandire una spada o un bastone puòcombattere con il microfono come Pop Star o agitare una padella contro i nemiciin qualità di Chef. Altri potrebbero addirittura voler essere un gatto. Ci sonomolte opportunità di lavoro tra cui scegliere per tutto il gruppo.





· La personalità conta: ogni membro del gruppo ha un carattere differente- a seconda della personalità di ciascuno, le azioni possono differire inbattaglia. Un chierico gentile può proteggere altri personaggi Mii del gruppo,ma potrebbe anche voler risparmiare i nemici, mentre uno scienziato testardo potrebbeattaccare due volte o rifiutarsi di dare una mano.

· Un destriero fidato: nessun gruppo è completo senza la compagnia di uncavallo. Trascorrere del tempo con lui sarà ricompensato con la sua lealtà. Ilcavallo presterà aiuto in battaglia e assisterà i giocatori effettuandoattacchi a cavallo.

· Rilassati alla locanda e fai delle escursioni: riposati allalocanda dopo aver sconfitto temibili nemici per recuperare forza e coltivare ilegami tra i personaggi Mii. I membri del gruppo possono essere collocati nellestesse stanze e la loro amicizia evolverà naturalmente. Ci sono anche molti luoghiricreativi da esplorare insieme per approfondire le amicizie: il caffè, il cinemae altro ancora.

