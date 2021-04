L'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, conferma a Fanpage che Olesya Rostova non è Denise Pipitone, la ragazzina scomparsa da Mazara Del Vallo il 1 settembre 2004. Martedì 6 aprile 2021, la puntata di Let Them Talk a cui ha partecipato in link l'avvocato della donna, che durante la registrazione ha espresso lo sgomento per come questa storia è stata gestita dalla televisione russa.

L'avvocato Frazzitta specifica di aver ceduto alla richiesta per la produzione di Let Them Talk, lo show russo che si occupa della vicenda della giovane Olesya, per poter mettere velocemente un punto sulla vicenda. L'avvocato avrebbe obbligato la produzione di Let Them Talk a condividere in privato i risultati del test del DNA a cui si è sottoposta Olesya, ma il tutto avrebbe richiesto almeno quattro mesi. Ed è per questo - per evitare che il caso diventi ancora più mediatico - che l'avvocato di Piera Maggio ha accettato di partecipare in relazione alla registrazione di Let Them Talk di ieri 6 aprile, episodio che ha chiarito che Olesya non è Denise. Un episodio che metterà fine alle speculazioni su questa dolorosa vicenda.

