Denise Pipitone : Piera Maggio aspetta la verità su Olesya Rostova

La giovane russa Olesya Rostova sarà Denise Pipitone? Questa è la domanda che da giorni tiene con il fiato sospeso i genitori Piera Maggio e Piero Pulizzi ma anche tutta Italia, tornati a seguire la vicenda della piccola scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Durante la nuova puntata di "Let them talk", in onda sul Primo Canale Russo, si scoprirà la verità e su insistenza dell'avvocato Giacomo Frazzitta che da anni difende la famiglia Pulizzi-Maggio, l'avvocato ha ricevuto una e-mail con i dati della giovane prima della registrazione dell'episodio: "Ho inviato quanto ricevuto alla Procura della Repubblica di Marsala a seguito delle indagini "ha detto, mantenendo così l'embargo che avrebbero chiesto in tv. L'annuncio, quindi, sarà noto solo oggi, durante la messa in onda del programma.

A riaccendere i riflettori sul caso che scosse l'Italia 17 anni fa fu l'appello che la giovane Olesya lanciò in diretta televisiva durante la trasmissione "Lasciali parlare", in onda sull'emittente russa Primo canale: in lacrime Olesya Rostova ha chiesto di incontrare il madre originale ma ha anche raccontato alcuni dettagli di ciò che ricorda della sua infanzia, culminata all'età di 5 anni in un orfanotrofio. Molte somiglianze o forse semplicemente coincidenze con quanto accaduto per Denise a Mazara del Vallo: la scomparsa all'età di 4 anni, poi una, tra le tante segnalazioni, di una guardia notturna che a Milano avrebbe filmato una ragazza con una donna rom in un video. Diciassette anni di ricerca, vari indizi investigativi, compreso quello familiare, non hanno portato a nulla.

Anche il processo svoltosi davanti al Tribunale di Marsala, che ha visto come principale imputata la sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi, non ha fornito una verità sulla scomparsa della bambina.

Un mistero che in quasi vent'anni hanno vissuto la madre Piera Maggio e il padre biologico di Denise, Piero Pulizzi.

I riflettori sul caso si riaccendono ogni volta che arriva un rapporto alla famiglia. «In questi anni sono stato vicino a Piera Maggio nel suo dolore e nella sofferenza della madre - ha detto il vescovo monsignor Domenico Mogavero - ci siamo incontrati più volte, anche in occasioni lontane dai suoi anniversari. In lei ho sempre riconosciuto la forza e il coraggio di una madre che non si è mai arresa ». Piera Maggio e Piero Pulizzi anche in questo caso sono cauti, anche se la loro speranza è viva. Sarà la scienza a dare l'ultima parola su questa ulteriore relazione.

Il DNA di Denise è stato depositato al RIS di Messina dal 2010 e quello di Olesya è atteso da Mosca per confrontarlo. "Ma prima abbiamo chiesto il gruppo sanguigno", ha detto l'avvocato Frazzitta, unico delegato a parlare a nome della famiglia. L'avvocato ha già avuto contatti con la collega russa che segue la giovane donna a Mosca. "Si sono detti disposti a collaborare", ha ribadito Frazzitta. A Mazara del Vallo, intanto, c'è attesa e ansia per scoprire se questa giovane ragazza russa in cerca di sua madre sia Denise oppure no: "Ce lo dirà la scienza. Se accerteranno che è lei, saremo pronti ad accoglierla. lei in mezzo a noi "ha detto Antonella Marino, dirigente scolastica dal 2014 dell'Istituto comprensivo" Luigi Pirandello "di Mazara del Vallo, che comprende il complesso della scuola materna" Gianni Rodari frequentato dalla piccola Denise Pipitone nell'anno in cui è scomparsa.

Altre News per: denisepipitonepieramaggioaspettaveritàolesya