AstraZeneca, la decisione dell'EMA : Nuove restrizioni in arrivo

I nuovi dubbi su AstraZeneca sembrano mettere in discussione il piano vaccinale definito dal presidente del Consiglio Mario Draghi e seguito dal commissario straordinario Francesco Figliuolo. In realtà, a parte la sentenza in vista dell'EMA, l'Agenzia europea dei medicinali, c'è un solo dato che può diventare critico: la percentuale di defezioni di quelle prenotate sul vaccino anglo-svedese.

Fonti governative sottolineano che qualsiasi rimodellamento del piano vaccinale dovrebbe essere visto non sull'andamento giornaliero o settimanale, ma sul medio termine. In realtà il piano Figliuolo può permettersi anche il lusso di qualche contrattempo: con la stagione calda cala il livello dei contagi. Le dosi dimezzate, annunciate da AstraZeneca per la consegna a metà mese, saranno poi completate secondo i quantitativi già programmati tra il 16 e il 23 aprile. Inoltre, arriva entro oggi la consegna di 1,5 milioni di dosi Pfizer: "Si tratta di gran lunga del lotto di vaccini più grande consegnato dall'inizio della campagna, che andrà particolarmente a vantaggio dei soggetti più vulnerabili" sottolinea l'ufficio del Commissario Figliuolo.

Le preoccupazioni, tuttavia, non sono infondate. Martedì, 184.842 dosi sono state somministrate con altre 54.635 persone vaccinate con due dosi. Le Regioni hanno ancora 2 milioni 685mila dosi disponibili oltre a quelle in arrivo.

Fino a martedì sono state vaccinate 3.539.230 persone con due dosi, pari al 5,93% della popolazione. Dati i grandi arrivi di dosi - Pfizer e Johnson & Johnson - ad aprile, l'eventuale calo di AstraZeneca potrebbe effettivamente essere mitigato. Nel secondo trimestre, oltre a 7,3 milioni di Johnson, sono previste altrettante dosi di Curevac, un vaccino tedesco. E le dosi di Moderna, 1,3 milioni nel primo trimestre, sono balzate a 4,6 milioni nel secondo. Martedì 7.100 dosi di Moderna sono arrivate all'hub di Pratica di Mare del Coi, il comando operativo di vertice congiunto guidato dal generale Luciano Portolano.

Oggi l'EMA si pronuncia nuovamente sul siero anglo-svedese e non può più escludere, come ha fatto un paio di settimane fa, un "nesso causale" tra i rari casi di decesso per trombosi, soprattutto tra gli under 55, e le vaccinazioni . A convincere l'Agenzia europea per i medicinali, i nuovi dati raccolti che già da ieri sono sotto le lenti degli esperti dell'UE - provenienti in particolare dalla Germania - che accuserebbero la risposta anticorpale "eccessiva" nei giovani, che contribuirebbe a provocare trombosi associate con forme di sanguinamento causate dalla diminuzione delle piastrine. Eventi, questi, che entreranno ufficialmente tra le reazioni avverse nel foglietto illustrativo del vaccino e che avranno un effetto a cascata sulle amministrazioni dei paesi europei. L'Italia, infatti, dovrebbe entrare a far parte della schiera di Paesi che hanno già deciso forti restrizioni su questo siero: dalla Francia, che lo ha bandito per gli under 55, alla Germania, che ha fatto altrettanto con gli under 60, mentre Olanda, Norvegia e la Danimarca ha attualmente sospeso AstraZeneca per tutte le età.

