E3 2021 solo digitale dal 12 e il 15 giugno

È Game On per l'E3 poiché The Entertainment Software Association (ESA) svela ufficialmente i piani per un E3 2021 completamente virtuale e reimmaginato che coinvolgerà i fan dei videogiochi di tutto il mondo. L'E3 2021 - con i suoi partecipanti Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros.Games, Koch Media ecc - si svolgerà dal 12 al 15 giugno.Gli sviluppatori presenteranno le loro ultime notizie e giochi direttamente ai fan di tutto il mondo. L'ESA lavorerà con i media a livello globale per contribuire e rendere l'evento a tutti gratuitamente.Ha affermato Stanley Pierre-Louis, Presidente e CEO dell'ESA. "Stiamo trasformando l'E3 di quest'anno in un evento più inclusivo, ma cercheremo comunque di entusiasmare i fan con importanti rivelazioni che renderanno questo evento il centro della scena indispensabile per i videogiochi".Il formato digitale per l'E3 2021 significa che più persone potranno partecipare. L'ESA non vede l'ora di tornare insieme per celebrare l'E3 2022 di presenza. Nel frattempo, ci vediamo online a giugno!

