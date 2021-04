505 Games acquista l'IP di Ghostrunner

Questa primavera saranno disponibili le modalità Foto e Kill Run, assieme ad un nuovo DLC a pagamento

505 Games anticipa alcune informazioni sui prossimi aggiornamenti per Ghostrunner, il gioco action-slasher cyberpunk in prima persona, vincitore di diversi premi, che quest’anno vedrà la pubblicazione di una serie di contenuti sia premium che gratuiti. Queste anticipazioni sul futuro della franchigia fanno seguito alla recente notizia dell’ acquisizione da parte di 505 Games della IP di Ghostrunner dal publisher polacco All in Games! e del lancio del gioco sul servizio cloud gaming Amazon Luna.

I fan di Ghostrunner avranno due nuove modalità a disposizione in arrivo questa primavera su tutte le piattaforme, che includono la modalità Kill Run – un’ impegnativa modalità dove il giocatore avrà a disposizione un tempo limitato per completare i livelli, e la richiestissima modalità Foto. In primavera sarà disponibile anche un DLC Premium con contenuti estetici, aprendo la fila di una serie di nuovi contenuti che uscirando durante tutta l’estate, fino ad arrivare all’aggiornamento gratuito per le console next gen, disponibile verso fine anno.

L’acquisizione di Ghostrunner è solo l’ultimo di una serie di investimenti che505 Games ha fatto recentemente, permettendo all’editore di aumentare il numero di studi e di IP possedute.

“Ghostrunnerè uno dei più incredibili giochi indie che si siano visti, e che vanta una tecnologia AAA in un accattivante mondo futuristico cyberpunk che è al tempo stesso intrigante e spaventoso,” hanno affermato Rami e Raffi Galante, co-fondatori di 505 Games. “Ghostrunner è una piacevole aggiunta al catalogo di IP possedute da 505 Games.”





Ghostrunner è un’ avventura hardcore cyberpunk sviluppata da One More Level, 3D Realms, e Slipgate Ironworks, pubblicata insieme da 505 Games e All in Games! per PC, PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch. Ghostrunner sarà disponibile per PlayStation 5 e per le console Xbox Series X|S più avanti nel corso dell’anno.

Per maggiori informazioni suGhostrunner,visitate www.ghostrunnergame.com .

