Logitech G333 Recensione

Le cuffie auricolari gaming entry level che si adattano a tutto

Oggi vi voglio parlare dei nuovi auricolari da gioco Logitech G333; delle cuffiette con filo che suonano bene tutto (film, gaming, musica ecc) ma non eccellono in niente. Hanno un jack da 3,5mm ma nella confezione è presente anche un adattatore USB-C che di fatto le rende praticamente universali.

Funzionalità e Design

Le cuffie G333 producono un buon suono, grazie a un sistema a doppio driver che produce i bassi separatamente dai medi e dagli alti. Sono ben costruiti e progettati per durare a lungo. Infatti, sia il cavo che i pulsanti del volume sono rivestiti con una gomma molto resistente, mentre i driver sono in alluminio con il logo gaming G sul retro. Nella confezione troviamo le gommine auricolari di ricambio in silicone, un adattatore USB-C, i manuali e una pratica borsetta dove riporli quando non si usano.

Gli auricolari sono molto comodi. Nelle orecchie rimangono saldamente in posizione anche se ci si muove tanto. I G333 presentano un doppio driver: uno produce toni bassi mentre l'altro produce medi e alti. Con questa soluzione le cuffie producono dei toni bassi adatti al gioco, ma senza sbilanciare il suono. Nella parte destra del cavo si trova un piccolo pannello di controllo con tre pulsanti: volume su, volume giù, pulsante di play/pausa e il microfono. I controlli, purtroppo, sono compatibili solo con i telefoni cellulari e PC.

Gaming

I Logitech G333 in game si comportano bene; tuttavia, anche se il suono non è poi così ricco e espansivo, essi riescono a riprodurre una discreta quantità di dettagli ed effetti. I G333 producono un audio limpido e una potente direzionalità, tuttavia, le musiche in Call of Duty Black Ops Cold War sembrano un po' piatte.

In compenso si possono sentire alla perfezione i passi dei nemici se arrivano da destra o sinistra, le traiettorie dei proiettili, porte che si aprono e tutti i rumori attorno al giocatore. Il microfono è buono e la voce si sente bene. Non cattura i rumori attorno al giocatore, tuttavia, per dare il meglio di sè deve essere sempre libero e ben direzionato verso la bocca. E' anche vero che nella stessa fascia di prezzo non si trova di meglio in giro.

Conclusioni

Gli auricolari da gioco Logitech G333 sono ora disponibili per € 51,99 tramite lo store online Logitech G e altri rivenditori tra cui Amazon (€ 60,49) e Best Buy. Senza troppi giri di parole, sono degli auricolari da gaming entry level. Sono ben costruite e il rapporto qualità prezzo è ottimo. Sebbene non possano competere con le cuffie da gioco over-ear, i G333 riproducono un suono tutto sommato buono, immersivo, ricco di effetti e limpido. Il giocatore senza pretese vivrà indubbiamente un'esperienza gaming "completa".

Unboxing

Specifiche tecniche

Peso cuffie auricolari e cavo: 19 grammi

Peso adattatore USB-C: 6 grammi

Cuffie auricolari:

2 driver dinamici: 5,8 mm + 9,2 mm

Risposta in frequenza: da 20 Hz a 20 kHz

Impedenza: 24 Ohm ± 20%

Sensibilità: 101,6 ± 3 dB a 1 kHz SPL

Microfono:

ECM 4 mm, sensibilità -42 dB

Requisiti

Porta AUX da 3,5 mm o porta USB-C

Compatibilità con le piattaforme

PC, dispositivi mobili, Xbox, PlayStation, Nintendo ecc.

