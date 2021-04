GTA Online: omaggio a tutte le acrobazie

Ricevi 500.000 GTA$ completando acrobazie folli, guadagna ricompense triple in Atterra e sotterra e altro...

Questa settimana GTA Online rende omaggio ai drogati di adrenalina che amano sfidare la gravità e la morte, sia sui set cinematografici che sulla strada. Lanciati col paracadute ad alta quota e salta con un veicolo su tutti i punti di riferimento che puoi con l’LSPD alle calcagna: è una gran bella soddisfazione, e una bella ricompensa è un altro punto a favore.

GTA$ e RP tripli in Atterra e sotterra

Indossa il paracadute e lanciati da un elicottero. Non importa dove atterri, devi difendere la tua zona dagli avversari. Arriveranno in massa e saranno agguerriti quanto te. Non farai solo prendere un po’ di aria al tuo didietro, visto che guadagnerai GTA$ e PE tripli in Atterra e sotterra per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi nelle attività di Paracadutismo. In più, sblocca la maglia Bigness Jackal

Dom Beasley si è sempre descritto come un maniaco del controllo. Passa da un’icona Paracadute sulla mappa o avvia le attività Paracadutismo dall’elenco attività del menu di pausa per avere GTA$ e RP doppi per tutta la settimana: senza dimenticare che riceverai la maglia Bigness Jackal gratis entro il 14 aprile.

Se hai bisogno di attrezzarti per l’occasione, sappi che i paracadute, gli zaini per paracadute e le scie di fumo sono gratis per i prossimi sette giorni.

Bonus per acrobazie folli

Che tu le esegua su due o su quattro ruote, questa settimana completa 5 acrobazie folli sulla mappa per ricevere sul tuo conto di gioco presso la Maze Bank un bonus da 500.000 GTA$ entro il 14 aprile.

GTA$ e RP doppi in Incarichi, Sfide e missioni di vendita di Centauri

Se ami il calore dell’asfalto, l’inebriante cocktail olfattivo fornito dall’incontro tra il cemento e i gas di scarico, il rombo a malapena contenuto da una carrozzeria vintage e i pantaloni attillati, allora sei nato per le acrobazie. Accumula guadagni da favola, grazie a GTA$ e RP doppi negli Incarichi, nelle Sfide dell’MC e nelle missioni di vendita di Centauri fino al 7 aprile.

Primo premio della settimana: Itali RSX

Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento, premi misteriosi e molto altro. Il primo premio della settimana è l’Itali RSX, una sportiva di lusso che suscita reazioni di ogni tipo: fischi d’invidia, esclamazioni improbabili e urla di terrore. Non ti preoccupare, è normale.

SCONTI

Oltre agli articoli per paracadutismo gratuiti, i giocatori di GTA Online possono godersi una serie di sconti, tra cui offerte su proprietà, come garage e hangar che ti aiuteranno a espandere i tuoi orizzonti, e una serie di veicoli che ti permetteranno di volare alto in tutti i sensi: dagli elicotteri alle supercar pensate per sfrecciare in autostrada, ce n’è per tutti i gusti.

