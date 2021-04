OUTRIDERS È DISPONIBILE ORA

SQUARE ENIX è lieta di annunciare che OUTRIDERS , lo sparatutto RPG ad alta intensità di People Can Fly, è ora disponibile





OUTRIDERS è un avvincente sparatutto RPG ambientato in un mondo oscuro e originale di fantascienza. Scegli tra quattro diverse classi e usa una personalizzazione del personaggio profonda e flessibile per costruire il tuo stile di gioco, collezionare armi e attrezzi stravaganti e belli e esercitare poteri distruttivi e dominanti. Affronta i tuoi nemici in single player o con un massimo di tre giocatori in co-op.





"Il nostro team di External Studios ha lavorato a stretto contatto con il talentuoso team di People Can Fly su tutti gli aspetti dello sviluppo da oltre cinque anni", ha affermato Jon Brooke, Co-Head of Studio di Square Enix External Studios. Questo è un giorno fondamentale per entrambe le squadre e sono immensamente orgoglioso del lavoro svolto da tutti, ma questo è solo il nostro primo passo avanti in questo universo, abbiamo così tante altre storie da raccontare... "



Prova la demo gratuita di OUTRIDERS su PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One, Steam e GeForce Now su PC.



OUTRIDERS è ora disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X | S, Xbox One, Steam, Epic Games Store e GeForce NOW su PC e Google Stadia.





