RIOT GAMES ANNUNCIA IL SIMULATORE DI APPUNTAMENTI DI VALORANT

Oggi, Riot Games ha annunciato un'espansione del popolare universo di VALORANT, l'acclamato sparatutto tattico, dal titoloVALORANT: Agents of Romance sarà il primo gioco di Riot Games appartenente al genere dei simulatori di appuntamenti. Il titolo segue la scia del successo dell'evento Fiore spirituale di League of Legends, che conteneva elementi di simulazione di appuntamenti che hanno deliziato i fan di tutto il mondo.Questo nuovo gioco permetterà ai giocatori di assumere il ruolo di una nuova recluta che si addestra per diventare un agente di VALORANT. Mentre i giocatori scoprono la vita turbolenta di una recluta, avranno modo di instaurare rapporti importanti con gli altri agenti di VALORANT: dovranno ottenere oggetti, uscire per appuntamenti e magari nel frattempo anche salvare il mondo.“Abbiamo sempre pensato a modi per espandere ed esplorare l'universo di VALORANT, fin da prima della sua uscita ufficiale, e quando la scelta è ricaduta su un simulatore di appuntamenti abbiamo capito di aver centrato l'obiettivo”, ha dichiarato Anna Donlon, produttrice esecutiva di VALORANT. “Crediamo che tutti possano affezionarsi e identificarsi negli agenti di VALORANT, che siano giocatori di sparatutto o amanti dei simulatori di appuntamenti.”“I nostri agenti sono personaggi vivi ed espressivi come i nostri giocatori”, commenta Joe Killeen, autore narrativo per VALORANT e VALORANT: Agents of Romance. “Agents of Romance ci permette di mettere al centro le emozioni e i rapporti umani, e di esplorare chi sono questi personaggi quando tolgono le uniformi e ripongono le armi.”“È divertente. All'inizio volevamo che Agents of Romance fosse una modalità di gioco di VALORANT, ma poi ha iniziato a evolversi in qualcosa di autonomo.” ricorda Joe Ziegler, direttore di gioco di VALORANT e VALORANT: Agents of Romance. “Non ricordo chi l'abbia suggerito, ma a un certo punto abbiamo detto: basta, facciamoci un gioco intero.”VALORANT: Agents of Romance uscirà per PC nel corso del 2021.

