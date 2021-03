Il Firmware di Insyde Software girerà sulla console Atari VCS 

Insyde Software, azienda leader mondiale nell'ingegneria del software e del firmware di sistema, ha annunciato che il suo ruolo di sviluppo della console Atari VCS.

Essendo un ambizioso sistema ibrido di intrattenimento PC/console, Atari VCS richiede un complicato software affidabile ma anche innovativo, per sfruttare al massimo il suo pieno potenziale. Qui entra in gioco il BIOS UEFI InsydeH2O di Insyde Software.

Questo firmware velocissimo garantisce al processore AMD Ryzen 1606G, dell'Atari VCS, di eseguire in modo sicuro e protetto sequenze di avvio affidabili, gestendo anche attività di sistema impegnativi come l'esecuzione di videogiochi. Atari ha optato per l'esperienza di Insyde Software durante lo sviluppo della console in modo da ottenere risultati magnifici.

"L'eccellente supporto tecnico di Insyde e la disponibilità della piattaforma per i prodotti AMD Embedded hanno superato le nostre aspettative", ha affermato Michael Arzt, Chief Operations Officer, Atari VCS & Connected Devices. "La loro capacità di fornire avvio rapido e funzionalità firmware avanzate sono tutte essenziali per lo sviluppo e il lancio di successo di Atari VCS."





