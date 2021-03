Red Dead Online: Bonus per Naturalisti, Collezionisti e Cacciatori di Taglie

Bonus extra per Taglie leggendarie e ricercati famigerati, un pacco di scorte con articoli essenziali e altro...

La vita nelle terre selvagge non è facile: è pericoloso affrontarla senza prepararsi al peggio. Ecco perché chi giocherà a Red Dead Online questa settimana riceverà un pacco di scorte speciale che contiene 5 unità di Olio per armi, 3 carote selvatiche, 2 Medicine potenti, 5 Rivitalizzanti speciali per cavalli e 3 barrette di cioccolato.

BONUS PER NATURALISTI

Se sei un Naturalista ti conviene aguzzare la vista e osservare attentamente il sottobosco: questa settimana, vendendo campioni di lepre californiana, riceverai RDO$ e PE da Naturalista tripli.

BONUS PER I CACCIATORI DI TAGLIE

I Cacciatori di taglie che consegnano alla giustizia ricercati vivi o morti riceveranno il 50% di denaro in più su tutte le taglie, comprese le Taglie leggendarie e i ricercati famigerati. Se hai bisogno di più potenza di fuoco per affrontare le tue avventure, sappi che tutti i Cacciatori di taglie sopra il rango 5 riceveranno un’offerta per il 50% di sconto sul revolver Navy.

BONUS PER COLLEZIONISTI

Questa settimana è propizia per i Collezionisti più attenti: chi porterà a Madame Nazar le uova di anatra, airone e oca, completando la collezione della settimana, Caccia all’uovo, riceverà il 50% di denaro in più. Inoltre, partecipa all’evento Free Roam Uovo di condor per ricevere un’offerta per il 40% di sconto su un articolo a scelta per Collezionisti Principianti o Promettenti.

