Premier Mario Draghi vaccinato con AstraZeneca : Con la moglie all’Hub Termini Roma

Il Premier Mario Draghi insieme alla moglie Maria Serenella Cappello si è vaccinato questa mattina con il siero AstraZeneca nell'hub della Stazione Termini, seguendo il programma della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. 73 anni per i coniugi Draghi, la vaccinazione è avvenuta quindi nel pieno rispetto sia del calendario che della tipologia di siero indicato dall'Assessorato alla Salute.

Sia nella prima che nell'ultima conferenza stampa, Draghi aveva risposto ad una precisa domanda «Non ho ancora effettuato la prenotazione, ma la mia fascia d'età è entrata tra quelle che possono accedere alle vaccinazioni. Lo farò AstraZeneca, certo. Mio figlio l'ha fatto l'altro ieri a Londra, non c'è dubbio, nessuna prevenzione. Nella conferenza stampa di venerdì scorso, però, Draghi aveva annunciato di aver effettuato la prenotazione per il vaccino anti-Covid.

Draghi vaccinato con AstraZeneca

Lo stile riservato e non "mediatico" del Premier si è manifestato anche sul fronte del vaccino anti-Covid: non è stata organizzata alcuna presenza diretta tv o stampa, come del resto è avvenuto anche nel caso del presidente della Repubblica vaccinato Sergio Mattarella nel silenzio e rispetto di tutti gli altri cittadini ordinatamente schierati come il Capo dello Stato allo Spallanzani di Roma. "Dobbiamo ricominciare ad avere il 'gusto per il futuro'. Dobbiamo uscire da questa situazione di inattività. Sono sicuro che, tutti insieme, raggiungeremo qualsiasi obiettivo. Questa è la mia certezza, non è una speranza o una previsione ", ha detto ieri Mario Draghi al vertice in video-collegamento con le Regioni, lanciando nuove parole di" speranza "su una graduale ma costante ripresa della vita normale entro pochi mesi. "L'Italia non è male, anzi è meglio dell'Europa [...] Sono convinto che l'Italia stia facendo il possibile per accelerare le vaccinazioni e far sì che tutti vengano somministrati. Dobbiamo migliorare e lo faremo già nel nei prossimi giorni ”, ha concluso il Presidente del Consiglio.

