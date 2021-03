L’Isola dei Famosi 2021 : Vera Gemma è stata eliminata

L'Isola dei Famosi 2021 nella puntata di ieri di lunedì 29 marzo ha visto l'eliminazione di un nuovo concorrente. Tre le nomination: Awed, Vera e Gilles e l'eliminazione è stata Vera Gemma salvata solo dal 16% degli spettatori contro il 51% di Awed e il 34% di Gilles.

Dopo aver salvato Awed, Ilary Blasi fa sapere a Vera Gemma che è stata l'eliminata. Prima di partire Vera Gemma bacia Francesca, l'ultima persona che ha chiamato la sua nomination "il bacio di Giuda". Ma Vera Gemma atterra su Parasite Island e accetta di restare "Never Surrender" dice con Ilary Blasi che cita Simona Ventura "Credi sempre nel non mollare mai". E da giovedì prossimo Parasite Island sarà chiusa, solo 3 di loro torneranno in gioco.

