La portacontainer Ever Given liberata nel canale di Suez

Grazie al picco di alta marea che si è verificato nella zona in occasione della luna piena e all'aiuto di due rimorchiatori con 400 tonnellate di potenza, la nave containersi è spostata dalla sua posizione all'interno deldie il traffico è stato ripreso. Uno dei due rimorchiatori è l'italiano Carlo Magno, che subito dopo essere arrivato sul posto ha contribuito, insieme alla Guardia olandese, alla liberazione della grande navedopo una sosta di sei giorni. Il primo trasloco è stato questa mattina intorno alle 5.40, poi alle 15 si è trasferita definitivamente e ora si sta dirigendo verso i laghi che si trovano al centro del. Si conclude così una situazione molto problematica, che ha causato gravi danni in termini economici con le navi costrette ad attendere lo sblocco delper poter transitare che hanno raggiunto la cifra impressionante, 350.

