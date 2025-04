Dal cioccolato alla sorpresa, quest’anno festeggia con stile con le uova di Cortese. - [email protected] - Gmail

Al via la collaborazione tra lo chef crudista Vito Cortese e il brand di accessori The Jaar. Uova artigianali, con cioccolato crudo, con all’interno preziosi gioielli.

150 pezzi nei gusti latte di cocco, bianco e nocciola, bianco e pistacchio, gianduia, fondente e 10 Unique Luxury Edition, con cioccolato raw nero black matte.

Una Pasqua preziosa, artigianale e buonissima. Al via la collaborazione tra due eccellenze del made in Italy toscano: lo chef cioccolatiere crudista Vito Cortese, il primo al mondo ad aver creato l’uovo di cioccolato raw già nel 2014, oggi ha una bottega online con laboratorio nelle colline di Fiesole, a pochi chilometri da Firenze, e il brand di accessori di Pistoia The Jaar, che con la sua linea unnecessary essentials propone bracciali simbolo di un’eleganza esclusiva.

Una collaborazione nata dall’amore per i dettagli, per le cose belle e buone, che piacciono perché fatte bene, pensate e realizzate per piacere e dare piacere. In vista delle prossime feste, proporranno una serie limitata di uova di Pasqua speciali, realizzate a mano con ingredienti pregiati e alleati della salute che non subiscono alcun processo industriale né aggiunta di ingredienti chimici. Le uova sono preparate con cioccolato crudo finissimo, che non è solo buono, ma fa anche bene alla salute, ricco di magnesio, thebromina e qualità uniche e difficilmente riscontrabili in altri dolci in commercio, e per la prima volta viene declinato in diverse varianti, dal bianco a quello con il latte di cocco.

Per queste creazioni, Vito Cortese garantisce la non contaminazione da latte, soia e glutine, e possono quindi essere consumate senza alcun rischio anche da chi è allergico a questi alimenti.

Un uovo prezioso non solo per il suo gusto unico, ma anche per la sorpresa che nasconde al suo interno: un bracciale Filo di The Jaar, un vero e proprio lusso a portata di polso, grazie alla leggerezza floreale dei tessuti Liberty London, impreziosita dalla pepita Paisley in argento 925 o in bronzo con finitura rutenio color canna di fucile o anticata, e il bottone in galatite brandizzato.

Le uova Cortese-The Jaar sono in formato da 500 grammi, vendute in un’elegante confezione di latta, disponibili in un numero limitato di 150 pezzi nei gusti al latte di cocco, bianco e nocciola, bianco e pistacchio, gianduia, fondente e le Unique Luxury Edition, una serie limitata di soli 10 pezzi, il primo uovo in cioccolato raw nero matte, colore ottenuto grazie all’aggiunta di carbone vegetale biologico, un ingrediente totalmente inodore e insapore, ma ricco di proprietà benefiche, impreziosito ancora di più dal top di gamma The Jaar: il bracciale Damasco Ruthenium che custodisce al suo interno come sorpresa. Per prenotare le uova: vitocortese.com

LA GRANDE STANZA DEI GIOCHI: DAL CAVALLINO A DONDOLO AI KIDULT

DAL 3 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2025 @WOW SPAZIO FUMETTO Museo del Fumetto di Milano – Viale Campania, 12“LA GRANDE STANZA DEI GIOCHI: DAL CAVALLINO A DONDOLO AI KIDULT”AL VIA LA 2° PARTE DELLA MOSTRA DEDICATA AL GIOCO E AL GIOCATTOLODopo il grande successo della prima esposizione dedicata all’universo del gioco da tavolo, dal 3 maggio al 15 giugno WOW Spazio Fumetto, sempre in collaborazione con Assogiocattoli, ospita la seconda tappa di uno straordinario viaggio nel mondo dei giochi e dei giocattoli.

Trapani - Mazara del Vallo, 14enne muore cadendo dal tetto di un casolare: grave un amico

Tragedia a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un casolare abbandonato.

TOTS FC 25: Lancio Oggi, Mobile dal 29 Aprile

Oggi, 25 aprile, la celebrazione di una straordinaria stagione calcistica dei club a livello globale inizia con EA SPORTS FC 25 Team of the Season (TOTS), che premia i giocatori che hanno scandito il calendario di quest'anno con momenti ricchi d’azione.