EA ANNUNCIA SPORTS PGA TOUR NEXT- GEN

EA SPORTS PGA TOUR è la casa del campionato di golf che include THE PLAYERS Championship, i FedEx Cup Playoffs e molti altri eventi PGATOUR





Electronic Arts ha annunciato oggi EA SPORTS PGA TOUR, un nuovo videogioco di golf next-gen attualmente in fase di sviluppo. In EASPORTS PGA TOUR, gli appassionati di golf potranno costruire la propria carriera virtuale e immergersi nei panorami, nei suoni e nelle emozioni del PGA TOUR, tra cui THEPLAYERS Championship, i FedEx Cup Playoff e altri eventi indimenticabili. Il titolo includerà anche molti dei campi da golf più famosi al mondo, dove i fan avranno la possibilità di sfidare oppure di vestire i panni di alcuni dei più grandi nomi del golf professionale. Altre novità su EA SPORTS PGA TOUR saranno svelate nelle prossime settimane e la data di lancio sarà annunciata nei prossimi mesi.





Nel corso del suo rapporto di lunga data con il PGATOUR, EA SPORTS ha intrattenuto decine di milioni di giocatori in tutto il mondo con il suo franchise di golf. Ora, attraverso un nuovo accordo a lungo termine firmato quest'anno con il PGA TOUR, EA SPORTS amplierà la sua offerta con l'esperienza PGA TOUR di nuova generazione. Il videogioco sarà basato sul motore EA Frostbite e sfrutterà la tecnologia di nuova generazione, con la promessa di assicurare una fedeltà straordinaria, location coinvolgenti da togliere il fiato e un gameplay accessibile e dinamico.





"EA SPORTS e il PGA TOUR hanno creato insieme alcune delle esperienze di videogiochi di golf più memorabili, e noi non potremmo essere più entusiasti di espandere il nostro portafoglio sportivo con un nuovotitolo su hardware di nuova generazione", ha affermato Cam Weber, EA SPORTS EVP e GM. "Il nostro team di appassionati di golf sta ricreando meticolosamente i migliori campi del mondo, come Pebble Beach, e non vediamo l'ora di dare ai fan l'opportunità di gareggiare su alcune delle più iconiche location del PGA TOUR e di vincere laFedExCup".





"Collaboriamo con EA SPORTS da anni per offrire esperienze coinvolgenti di videogiochi di golf agli appassionati di tutte le età", ha affermato Len Brown, Chief Legal Officer ed Executive Vice President Licensing e Merchandising di PGA TOUR. “Siamo entusiasti di continuare a lavorare con EA SPORTS al suo franchise di golf per rappresentare in modo autentico il PGA TOUR nelle console di nuova generazione. Il nuovo videogioco offrirà agli appassionati di golf un modo inedito per vivere il loro sport preferito, o per scoprire la passione per esso."

L'annuncio di EASPORTS arriva sulla scia di un'ulteriore espansione del portafoglio in College Football e FIFA a livello globale, dimostrando l’impegno continuo nel creare, per milioni di giocatori, nuovi ed emozionanti modi di impegnarsi nello sport attraverso un intrattenimento interattivo autentico. Grazie a titoli come EASPORTS FIFA, Madden NFL, NHL e UFC - che hanno recentemente raggiunto il record per il coinvolgimento dei giocatori - e al ritorno del college football e del golf, EASPORTS continua nella sua missione di far crescere l'amore per lo sport in tutto il mondo.

