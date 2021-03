Presentata la Mi Smart Band 6

Sempre un passo avanti

La nuovissima Mi Smart Band 6 sfoggia un ampio Display AMOLED Touch Full Screen da 1.56” con una risoluzione cristallina di 326PPI e un’ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione. Mi Smart Band 6 raddoppia le modalità di fitness arrivando a monitorare fino a 30 differenti workout tra cui un maggior numero di allenamenti indoor, sport professionali, zumba e street dance. La smartband offre anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività svolte sporadicamente durante il giorno siano accuratamente registrate nelle statistiche e considerate nelle metriche giornaliere.

Mi Smart Band 6 consente la misurazione SpO 2 , il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno – compresa la fase REM e la qualità della respirazione mentre si dorme. Mi Smart Band 6 assicura 14 giorni di autonomia e offre una pratica carica magnetica clip-on/clip-off per la ricarica rapida. Grazie anche alla sua certificazione per la resistenza all’acqua fino a 50 metri, Mi Smart Band 6 può essere indossata mentre si pratica nuoto, snorkeling o semplicemente sotto la doccia.

In Italia Mi Smart Band 6 sarà disponibile in sei colorazioni a partire da fine aprile al prezzo di 49,99 euro su mi.com, Mi Store Italia, Amazon e presso le principali catene di elettronica di consumo. Eventuali promozioni saranno comunicate contestualmente all’arrivo sul mercato.

