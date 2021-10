Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva in Italia

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva ufficialmente sul mercato italiano e consentirà di effettuare pagamenti in negozio: associando, infatti, alla fitness band la propria carta di pagamentoMastercard emessa da Nexi, già da domani sarà possibile pagare le proprie spese in store con un semplice gesto. Anche YAP, l’app di mobile payments targata Nexi e ideata per i più giovani, può essere virtualizzata sul dispositivo Xiaomi per pagare in store.

In anteprima esclusiva per un mese, i clienti delle 150 Banche Partner della PayTech, potranno effettuare pagamenti con Mi Smart Band 6 NFC in tutti i negozi dotati di un POS contactless, più del 75% degli esercizi commerciali in Italia.

Attivare il servizio di pagamento è facile e veloce: basta scaricare sul proprio smartphone l’app Xiaomi Wear, associare la Mi Smart Band 6 NFC e registrare la propria carta in pochi semplici passaggi.

Grazie all’accordo con Xiaomi, i clienti delle banche partner di Nexi saranno i primi in Italia ad avere a disposizione un nuovo servizio di pagamento digitale che, oltre a essere comodo e veloce, garantisce la massima sicurezza: non vengono memorizzati i dati della carta fisica sul dispositivo e in fase di pagamento viene utilizzato il codice alternativo che identifica la carta virtualizzata e non quella reale. In questo modo si evita la trasmissione dei dati della carta fisica e si aumenta il livello di sicurezza per il cliente finale.

aggiunge Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia. “Ci teniamo a ringraziare Mastercard, con cui abbiamo un accordo globale, e Nexi, per aver creduto per primi e fin da subito nelle potenzialità del nostro dispositivo che aiuterà a rendere la vita delle persone sempre più smart”. "Con l'arrivo sul mercato di Mi Smart Band 6 NFC, le abitudini quotidiane di tantissimi italiani cambieranno radicalmente e siamo felici di poter facilitare e abilitare questo cambiamento. Pagare con una fitness band è veloce, sicuro e affidabile” -. “Ci teniamo a ringraziare Mastercard, con cui abbiamo un accordo globale, e Nexi, per aver creduto per primi e fin da subito nelle potenzialità del nostro dispositivo che aiuterà a rendere la vita delle persone sempre più smart”.





