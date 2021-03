Bonus 2400 euro INPS non solo per stagionali: Cosa fare e quando arriva?

Molto discusso è il Bonus di 2400 euro, da poco ufficializzato grazie al tanto discusso decreto Sostegni, una forma di sostegno dell'INPS non solo per i lavoratori stagionali.

Bonus 2400 euro: domanda e quando arriva non solo per i lavoratori stagionali

Andiamo con ordine e proviamo ad approfondire meglio la questione, perché tutta la faccenda relativa al Bonus da 2400 euro è più complessa di quanto si possa immaginare. Innanzitutto, abbiamo alcune categorie che non dovranno presentare la domanda, in quanto riceveranno automaticamente questa forma di agevolazione, mentre altre dovranno seguire la procedura ufficiale. Ad esempio, la seconda categoria comprende i lavoratori dell'amministrazione presso le aziende utilizzatrici, che fanno parte di settori diversi da quelli del turismo e delle terme.

Tra le new entry che dovranno presentare domanda per ricevere il Bonus di 2400 euro abbiamo poi quelle iscritte al Fondo Pensione Spettacoli Lavoratori che, contestualmente, potranno contare non meno di sette contributi giornalieri versati dal 1 ° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto. In questo caso, il reddito del 2019 non può superare i 35.000 euro. Nella stessa categoria troviamo anche chi vanta una trentina di contributi giornalieri versati nello stesso arco di tempo, con un reddito nel 2019 non superiore a 75.000 euro.

Tra coloro che non devono richiedere il Bonus di 2400 euro, abbiamo i lavoratori stagionali che hanno già beneficiato del sostegno. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2021 sul sito INPS, che al momento non è ancora pronto per riceverle.

