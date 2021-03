Covid-19 e mascherine illegali: il modello pericoloso

Il Ministero della Salute è sempre attento a trovare possibili irregolarità nei prodotti immessi sul mercato. Purtroppo, con l'arrivo dei covid, le frodi si sono moltiplicate. In particolare, le maschere sono finite nell'occhio del ciclone. Questo prodotto, essenziale nella prevenzione del virus, è stato replicato in molte forme e non sembra svolgere la sua funzione.

Proprio per questo il Ministero della Salute valuta continuamente le autorizzazioni ricevute dalle maschere, per comprenderne la validità. Proprio per questo motivo si è deciso di vietare l'immissione sul mercato delle maschere U-Mask modello 2.1. Per il Ministero, infatti, sarebbero pericolosi perché privi di autorizzazioni mediche.

Il timore è che le maschere non proteggano dal covid

Secondo quanto riportato da Leggo, negli ultimi mesi l'azienda era già finita sotto la lente d'ingrandimento per le maschere Model 2. Anche in quel momento lo stesso provvedimento era arrivato dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico.

Quanto al primo modello bloccato, i carabinieri della Nas di Trento avevano fatto denuncia al Ministero. Le maschere, infatti, erano certificate da un laboratorio che non disponeva di autorizzazioni in tal senso perché firmate da persona non laureata.

La Procura di Bolzano aveva addirittura aperto un'indagine sulla vicenda. La Procura milanese ha deciso di affidarsi ad un esperto per far valutare le maschere. Non solo, però, perché sarebbero finite sotto inchiesta anche le maschere prodotte dall'azienda in competizione con U-Mask. Questa società avrebbe avanzato la denuncia da cui tutto è iniziato. Si saprà di più nei prossimi mesi. Nel frattempo, però, il Ministero ha deciso di decretare il blocco delle vendite di questi prodotti che potrebbero non garantire un'adeguata tutela dal covid.

